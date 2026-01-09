Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT

Фото: freepik

Україна надала право на видобуток літію в Кіровоградській області мільярдеру і другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як повідомляє видання, консорціум, який займатиметься розробкою літію, має тісні зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Сам Рональд Лаудер є спадкоємцем косметичної імперії.

Також зазначається, що Лаудер і Трамп знають один одного ще з часів навчання в коледжі. Саме Лаудер нібито підкинув Трампу ідею придбати багату на ресурси Гренландію.

Ще одним інвестором, за даними NYT, є енергетична компанія TechMet, що частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному в перший термін Трампа.

Крім того, The New York Times повідомляє, що рішення про розробку літію вже ухвалено відповідною комісією і буде затверджено Кабінетом міністрів України найближчим часом.

Додатково

Родовище літію "Добра", яким, за даними NYT зацікавились американці, знаходиться в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Воно містить значні запаси літієвої руди, орієнтовно 80-105 мільйонів тонн руди.

Крім Кіровоградщини, родовища літію є в Донецькій та Запорізькій областях, де наразі відбуваються бої між українськими і російськими військами.

Нагадаємо

У вересні 2025 року Кабінет міністрів України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.