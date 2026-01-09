$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:44 • 90 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 3704 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 7776 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 5250 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 9134 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5478 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11697 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12772 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13883 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 12095 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
80%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 10350 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 31645 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 24302 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 8588 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 21702 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 50106 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 78228 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 53079 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 75902 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 102175 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Дніпропетровська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 54674 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 57308 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 79283 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 97822 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 138535 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Україна надала право на видобуток літію в Кіровоградській області мільярдеру Рональду Лаудеру, другу президента США Дональда Трампа. Родовище "Добра" містить значні запаси літієвої руди.

Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Фото: freepik

Україна надала право на видобуток літію в Кіровоградській області мільярдеру і другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як повідомляє видання, консорціум, який займатиметься розробкою літію, має тісні зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Сам Рональд Лаудер є спадкоємцем косметичної імперії.

Також зазначається, що Лаудер і Трамп знають один одного ще з часів навчання в коледжі. Саме Лаудер нібито підкинув Трампу ідею придбати багату на ресурси Гренландію.

Ще одним інвестором, за даними NYT, є енергетична компанія TechMet, що частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному в перший термін Трампа.

Крім того, The New York Times повідомляє, що рішення про розробку літію вже ухвалено відповідною комісією і буде затверджено Кабінетом міністрів України найближчим часом.

Додатково

Родовище літію "Добра", яким, за даними NYT зацікавились американці, знаходиться в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Воно містить значні запаси літієвої руди, орієнтовно 80-105 мільйонів тонн руди.

Крім Кіровоградщини, родовища літію є в Донецькій та Запорізькій областях, де наразі відбуваються бої між українськими і російськими військами.

Нагадаємо

У вересні 2025 року Кабінет міністрів України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Кіровоградська область
Запорізька область
The New York Times
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна