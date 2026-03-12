Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Київ • УНН
Уряд готує одноразову виплату 1500 грн для 13 млн громадян у квітні. Також запроваджується кешбек до 15% на бензин, дизель та автогаз до 1 травня.
Кабінет міністрів готує новий пакет підтримки для людей, який передбачає доплати по 1500 гривень для підтримки найвразливіших категорій населення, а також запровадження кешбеку на пальне. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей
За її словами, перша програма стосується підтримки пенсіонерів та вразливих категорій громадян.
Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій - пенсіонерів за віком,отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених отримувачів базової соцдопомоги, ВПО, сімей з дітьми. Загалом майже 13 млн людей. Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати - на спецрахунки у банках або через Укрпошту. Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики
Друга програма - кешбек на пальне
Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:
- 15% кешбеку на дизельне пальне;
- 10% кешбеку на бензин;
- 5% кешбеку на автогаз.
Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.
Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський анонсував доплату по 1,5 тис. грн пенсіонерам і отримувачам соцдопомоги - загалом 13 млн українцям, а також кешбек на пальне.