Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне

Кабінет міністрів готує новий пакет підтримки для людей, який передбачає доплати по 1500 гривень для підтримки найвразливіших категорій населення, а також запровадження кешбеку на пальне. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

За її словами, перша програма стосується підтримки пенсіонерів та вразливих категорій громадян.

Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій - пенсіонерів за віком,отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених отримувачів базової соцдопомоги, ВПО, сімей з дітьми. Загалом майже 13 млн людей. Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати - на спецрахунки у банках або через Укрпошту. Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики