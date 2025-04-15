Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.
Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.
У Франції затримали Пауля-Філіпа Гогенцоллерна, онука короля Румунії, за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Румунія вимагає його екстрадиції для відбування тюремного покарання.
У Румунії офіційно розпочалася президентська виборча кампанія. Опитування показують, що до другого туру можуть вийти два кандидати-сувереністи.
В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів на кордоні з Польщею. Це має пришвидшити митні процедури та виявляти контрабанду.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
30 березня на українсько-румунському кордоні, у річці Тиса, прикордонники виявили тіло потопельника. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.
Рада оборони Румунії схвалила план збільшення кількості малих військових кораблів для зміцнення позицій в Чорному морі та на східному фланзі НАТО. Країна планує збільшити витрати на оборону до 2,5% від ВВП.
Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Постанову КМУ оскаржать у суді через порушення та загрозу закриття аптек у селах. МОЗ не чує малий бізнес, захищаючи лише виробників, що призведе до дефіциту ліків.
Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.
Прикордонники використовують сучасну техніку, авіацію та спецзасоби для патрулювання вразливих ділянок кордону. Це допоможе ефективніше протидіяти правопорушенням.
СБУ заборонила в'їзд в Україну голові партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке, яка підтримує війну рф. Вона писала листи путіну та поширювала кремлівські наративи.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.
У Бухаресті близько 1500 прихильників правого популіста Келіна Джорджеску протестували через відмову в його реєстрації на президентські вибори. Під час сутичок з поліцією застосовано сльозогінний газ.
Центральне виборче бюро Румунії відмовило в реєстрації кандидатури ультраправого політика Келіна Джорджеску на травневих виборах. Рішення було прийнято 10 голосами проти чотирьох та може бути оскаржене в Конституційному суді.
Скандальний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску подав документи на участь у нових виборчих перегонах, які відбудуться 4 травня. Втім його кандидатура може бути відхилена через судимість та звинувачення у створенні фашистських угруповань.
В Румунії затримано 6 осіб за підозрою в держзраді та співпраці з росією. Група планувала захопити владу, змінити конституційний лад та назву країни, а її члени їздили до москви для отримання підтримки.
МЗС Румунії оголосило персонами нон грата російського військового аташе та його заступника в Бухаресті. Рішення прийняте через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.