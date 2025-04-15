Правий популіст Джорджеску висунув свою кандидатуру, але може не потрапити на президентські вибори у Румунії

Скандальний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску подав документи на участь у нових виборчих перегонах, які відбудуться 4 травня. Втім його кандидатура може бути відхилена через судимість та звинувачення у створенні фашистських угруповань.