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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 984 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4294 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29247 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159992 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138368 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141411 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136022 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135921 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196678 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77712 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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128 млн грн - на розвиток залізниці: уряд затвердив порядок використання коштів у рамках співпраці з ЄС

Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.

Економіка • 13 квітня, 08:15 • 5473 перегляди

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.

Спорт • 11 квітня, 19:10 • 7246 перегляди

Глава уряду Румунії закликає ексрадника Віктора Понта зняти свою кандидатуру з президентських виборів

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.

Новини Світу • 11 квітня, 15:26 • 11037 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98536 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13116 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7906 перегляди

Кандидат у президенти Румунії Понта обіцяє припинити експорт зерна з України - Reuters

Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.

Політика • 7 квітня, 19:11 • 10207 перегляди

У Франції затримали онука короля Румунії у справі про корупцію

У Франції затримали Пауля-Філіпа Гогенцоллерна, онука короля Румунії, за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Румунія вимагає його екстрадиції для відбування тюремного покарання.

Новини Світу • 7 квітня, 16:36 • 14460 перегляди

У Румунії стартувала президентська виборча кампанія: хто лідирує

У Румунії офіційно розпочалася президентська виборча кампанія. Опитування показують, що до другого туру можуть вийти два кандидати-сувереністи.

Новини Світу • 7 квітня, 09:59 • 10218 перегляди

В Україні встановлять сканери для огляду залізничних контейнерів на кордоні: що відомо

В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів на кордоні з Польщею. Це має пришвидшити митні процедури та виявляти контрабанду.

Економіка • 31 березня, 08:59 • 20486 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди

У Тисі знову знайшли тіло чоловіка: прикордонники встановлюють особу

30 березня на українсько-румунському кордоні, у річці Тиса, прикордонники виявили тіло потопельника. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.

Суспільство • 30 березня, 07:51 • 40539 перегляди

Небезпека з моря: росія тримає 2 ракетоносії

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.

Війна • 29 березня, 04:46 • 16053 перегляди

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Рада оборони Румунії схвалила план збільшення кількості малих військових кораблів для зміцнення позицій в Чорному морі та на східному фланзі НАТО. Країна планує збільшити витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Війна • 29 березня, 00:25 • 35439 перегляди

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.

Війна • 28 березня, 18:47 • 43109 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди
Ексклюзив

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Постанову КМУ оскаржать у суді через порушення та загрозу закриття аптек у селах. МОЗ не чує малий бізнес, захищаючи лише виробників, що призведе до дефіциту ліків.

Економіка • 27 березня, 12:45 • 373135 перегляди

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Війна • 24 березня, 10:58 • 110816 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

Прикордонники використовують сучасну техніку, авіацію та спецзасоби для патрулювання вразливих ділянок кордону. Це допоможе ефективніше протидіяти правопорушенням.

Суспільство • 22 березня, 11:43 • 480037 перегляди

Проросійській румунській політикині Шошоаке заборонили в'їзд в Україну на три роки: що відомо

СБУ заборонила в'їзд в Україну голові партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке, яка підтримує війну рф. Вона писала листи путіну та поширювала кремлівські наративи.

Політика • 17 березня, 16:48 • 65259 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 15882 перегляди

Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.

Здоров'я • 13 березня, 15:00 • 15840 перегляди

У Румунії відбулися масові сутички через заборону Джорджеску брати участь у виборах

У Бухаресті близько 1500 прихильників правого популіста Келіна Джорджеску протестували через відмову в його реєстрації на президентські вибори. Під час сутичок з поліцією застосовано сльозогінний газ.

Політика • 10 березня, 03:18 • 125888 перегляди

Джорджеску заборонили участь у виборах президента Румунії

Центральне виборче бюро Румунії відмовило в реєстрації кандидатури ультраправого політика Келіна Джорджеску на травневих виборах. Рішення було прийнято 10 голосами проти чотирьох та може бути оскаржене в Конституційному суді.

Новини Світу • 9 березня, 19:07 • 20485 перегляди

Правий популіст Джорджеску висунув свою кандидатуру, але може не потрапити на президентські вибори у Румунії

Скандальний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску подав документи на участь у нових виборчих перегонах, які відбудуться 4 травня. Втім його кандидатура може бути відхилена через судимість та звинувачення у створенні фашистських угруповань.

Новини Світу • 7 березня, 19:30 • 21535 перегляди

Хотіли змінити назву країни: у Румунії затримано 6 підозрюваних в держзраді

В Румунії затримано 6 осіб за підозрою в держзраді та співпраці з росією. Група планувала захопити владу, змінити конституційний лад та назву країни, а її члени їздили до москви для отримання підтримки.

Новини Світу • 6 березня, 12:13 • 18260 перегляди

Румунія оголосила військового аташе рф та його заступника персонами нон грата

МЗС Румунії оголосило персонами нон грата російського військового аташе та його заступника в Бухаресті. Рішення прийняте через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Політика • 5 березня, 15:27 • 19343 перегляди

На Буковині затримали чоловіків, один із яких заплатив 20 тисяч доларів за перехід до Румунії

Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.

Суспільство • 1 березня, 23:03 • 38927 перегляди