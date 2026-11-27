Стрімке зростання кількості небезпечних інцидентів у Чорному морі створює ризик подальшої ескалації, яка може втягнути США та НАТО у війну. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

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За словами військового речника НАТО Мартіна О'Доннелла, якщо у 2025 році в Чорному морі зафіксували менш як 50 інцидентів, то цьогоріч їхня кількість зросла до 400–500.

Від початку 2026 року в акваторії Чорного моря загинули щонайменше 40 моряків. Для порівняння, в Ормузькій протоці за цей період загинули 25 моряків.

Країнам НАТО дедалі складніше контролювати морські кордони

Зростання кількості небезпечних інцидентів створює додаткові виклики для Румунії, Болгарії та Туреччини. За словами капітана ВМС Румунії Міхая Йордаке, румунському флоту бракує особового складу та техніки для протидії сучасним загрозам.

4 роки тому ми були готові до однієї дрейфуючої міни, а зараз ми стикаємося з десятками дрейфуючих дронів – зазначив Йордаке.

За оцінкою CBS News, подальше загострення ситуації у Чорному морі підвищує ризик прямого військового зіткнення за участю країн НАТО.

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