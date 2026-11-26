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Українські військові й ветерани можуть отримати гранти на курси з підготовки до НМТ у рамках програми "Зимовий вступ". У Міноборони розповіли, як отримати кошти та чи потрібен для військовослужбовців дозвіл командування, передає УНН.

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У цивільних закладах вищої освіти триває програма "Зимовий вступ" з додаткової підготовки до вступної кампанії 2027 року.

Слухачі готуються до національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох предметів передбачено щонайменше 90 годин занять. Форма підготовки може бути денною або дистанційною.

Курс триває від трьох до шести місяців. Для окремих категорій на оплату курсу надається грант, а на період навчання – проживання в гуртожитку та щомісячна допомога.

Хто може скористатися програмою "Зимовий вступ"

Подати заяву можуть громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобувати в поточному навчальному році та належать до однієї з категорій, серед них:

ветерани та інші звільнені з військової служби особи після 24 лютого 2022 року;

звільнені з російського полону громадяни (військовослужбовці і цивільні);

чинні військовослужбовці, які мають можливість і бажання навчатися та письмову згоду командування.

Для військовослужбовців можливість навчання не означає припинення виконання обов’язків військової служби. Навчання можливе лише з дозволу командування, який надається на підставі рапорту та оголошується наказом командира військової частини.

Крім того, якщо людина раніше вже навчалася на підготовчому відділенні або була зарахована на програму вищої освіти, потрібно окремо уточнити у приймальній комісії обраного вишу, чи можна долучитися до нульового курсу в межах "Зимового вступу".

Як отримати державний грант на навчання

Слухачі з числа чинних військовослужбовців, ветеранів та осіб, звільнених з полону, можуть претендувати на державний грант, який повністю або частково покриє вартість навчання на нульовому курсі. Ключова умова – слухач має бути зарахованим на денну форму навчання.

Грант можна отримати один раз. Його розмір – до 3 000 грн за місяць навчання. Якщо грант покриває повну вартість курсу, навчання буде безоплатним. Якщо грант покриває частину вартості, решту потрібно сплатити самостійно.

Заклади вищої освіти, які беруть участь у проєкті "Зимовий вступ", забезпечують місця в гуртожитках слухачам денної форми, які не мають постійного місця проживання там, де розташований виш.

Для слухачів цих категорій також передбачено компенсацію витрат на гуртожиток до 800 грн на місяць.

Крім того, якщо вони не отримують інших виплат із державного бюджету, їм також передбачена щомісячна споживча допомога на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 3 328 грн на місяць.

Для дітей ветеранів, які вже отримали державну допомогу на навчання за Постановою КМУ № 318, передбачено виняток щодо цих виплат.

Як долучитися до навчання у межах "Зимового вступу"

Спочатку потрібно обрати заклад і переліку учасників програми на сайті Міністерства освіти і науки України. Усього в програмі беруть участь 94 українські заклади вищої освіти.

Далі на сайті обраного вишу потрібно перевірити:

чи відкрито набір на «Зимовий вступ»;

коли подавати заяву на зарахування на нульовий курс;

чи доступна денна або дистанційна форма;

скільки коштує нульовий курс;

які документи підтверджують пільгову категорію.

Після цього через сайт закладу подається електронна заява. Мотиваційний лист і додатки надсилаються на вказану закладом електронну адресу.

Заклади вищої освіти самі визначають строки подання заяв. Зарахування відбувається один або два рази на рік за рішенням закладу, не пізніше 1 грудня та/або 1 березня.

Що дає завершення нульового курсу

Слухач, який виконав навчальний план і успішно склав випускні іспити з усіх предметів курсу, отримує 15 додаткових балів до конкурсного бала за умови, що в рік отримання відповідного свідоцтва вступає до того самого закладу, де пройшов підготовку, на спеціальність з особливою підтримкою держави.

Вступ на перший курс відбувається за конкурсом відповідно до правил вступної кампанії.

"Зимовий вступ" в Україні: для кого діє програма і хто може вступити на нульовий курс