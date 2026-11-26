Кабінет міністрів затвердив заходи щодо забезпечення готовності і завчасного реагування у містах із чисельністю населення понад 100 тис. осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. Споживачів закликатимуть економити воду й менше зливати стічних вод, передбачатиметься розгортання пунктів розливу питної води, а також влада має визначити зони, черговість і графіки обмежень або перерв у водопостачанні. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №1240-р від 23 листопада, передає УНН.

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"З метою забезпечення стійкості систем життєзабезпечення міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб в умовах воєнного стану, завчасної підготовки та узгоджених дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і виконавців послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій, запобігання переповненню мереж і споруд водовідведення, недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище та задоволення пріоритетних потреб населення і об’єктів критичної інфраструктури: затвердити перелік заходів щодо забезпечення готовності і завчасного реагування у містах із чисельністю населення понад 100 тис. осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій", - йдеться у розпорядженні.

Відповідно до розпорядження, обладміністрації та КМДА у взаємодії з органами місцевого самоврядування і тепло-водоканалами "з метою інженерно-технічної підготовки до можливого руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій завчасно, до настання аварійної або надзвичайної ситуації" мають визначити перелік критично важливих каналізаційних насосних станцій, а також межі відповідних басейнів каналізування.

Також розробити і затвердити для кожної критично важливої каналізаційної насосної станції план реагування, передбачивши наявність і готовність запірно-регулюючої арматури, обвідних ліній (байпасів) і мобільних перекачувальних установок. Станції мають забезпечити генераторами, запасом пального, мобільними насосами та обвідними трубами (байпасами). Також заздалегідь визначать місця, куди можна тимчасово зливати стічні води в разі повної зупинки насосів.

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Відомства також "з метою завчасної підготовки заходів із зменшення навантаження на системи централізованого водовідведення з боку промислових споживачів, а в разі виникнення аварійної або надзвичайної ситуації" мають невідкладно перевірити мережі та визначити підприємства, які зливають найбільше стічних вод. Також необхідно буде скласти розклад, за яким підприємства зможуть зливати стоки по черзі. Це потрібно, щоб у разі зупинки насосної станції труби не переповнилися і впоралися з обсягом води.

"Під час формування відповідних графіків відведення стічних вод ураховувати необхідність забезпечення безпечного функціонування або контрольованого зупинення технологічних процесів, потреб у воді для пожежогасіння та безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Довести інформацію про підготовлені графіки відведення стічних вод до відома відповідних промислових споживачів не пізніше 48 годин з моменту їх затвердження і забезпечувати їх своєчасний перегляд залежно від фактичного стану систем централізованого водовідведення", - зазначається у розпорядженні.

Щоб зменшити навантаження на каналізацію, міністерства, обладміністрації та КМДА мають підготувати спеціальні графіки роботи для державних і комунальних установ (шкіл, адмінбудівель, комунальних закладів) на випадок аварії на насосних станціях.

Згідно з цими графіками, усі процеси, де витрачається багато води (наприклад, пральні) тимчасово перенесуть на ті години, коли навантаження на місцеві труби є найменшим.

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Також для населення та інших споживачів мають підготувати алгоритми інформування про ощадливе водокористування, визначити зони, черговість і графіки можливих обмежень водопостачання, розробити схеми розгортання пунктів розливу питної води та маршрути доставки питної й технічної води.

Також в областях і Києві у взаємодії з Мінрозвитку, Мінекономіки, Держекоінспекцією, Держводагентством та органами місцевого самоврядування утворюються постійно діючі міжвідомчі робочі групи з координації заходів щодо виявлення та припинення порушень законодавства у сфері питної води, водопостачання та водовідведення. Вони мають збирати, узагальнювати та звіряти інформацію про облікові, договірні й дозвільні документи суб'єктів господарювання, а в разі виявлення ознак кримінальних правопорушень невідкладно інформувати правоохоронні органи.

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