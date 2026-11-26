Франція та Німеччина прагнуть захистити наступний семирічний бюджет ЄС від можливого президентства Марін Ле Пен після того, як лідерка ультраправих сил Франції пригрозила зірвати угоду, якщо прийде до влади. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях громадської думки перед весняними президентськими виборами у Франції, заявила, що скоротить удвічі чистий внесок країни до бюджету ЄС і припинить фінансування України. За словами джерела, близького до неї, вона також дала зрозуміти, що може відмовитись ратифікувати угоду щодо бюджету ЄС.

За словами двох чиновників, знайомих з переговорами, французький уряд зробив запит на 35 млрд євро додаткових субсидій ЄС для сільського господарства в бюджеті блоку, починаючи з 2028 року. Ця вимога покликана максимізувати вигоди для Франції та ускладнити Ле Пен критику угоди у разі її перемоги на виборах, заявили вони.

Німеччина, зі свого боку, хоче закріпити майбутнє фінансування України у бюджетному законі ЄС, прагнучи гарантувати, що для будь-якої додаткової підтримки України не буде вето з боку Франції чи іншої держави-члена. Вимога Німеччини покликана зробити підтримку України "невразливою для Ле Пен", заявив один із чиновників.

"Вона нависає над усіма документами на наших столах", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, який бере участь у бюджетних переговорах. Другий дипломат ЄС заявив, що забезпечення того, щоб бюджетна угода не була розібрана, є постійним питанням під час переговорів.

Здатність Ле Пен виконати свої погрози щодо бюджету ЄС може частково залежати від того, чи "Національне об'єднання" отримає парламентську більшість, але сама загроза турбує інші столиці.

Лідери ЄС, які зустрічаються у Брюсселі у четвер та п'ятницю, 26-27 листопада, проведуть перше обговорення бюджетних пропозицій, прагнучи укласти угоду до кінця року.

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Після того, як бюджет ЄС буде погоджений лідерами, держави-члени вестимуть переговори з Європейським парламентом, який має дати згоду на угоду та ухвалити низку законів. Лише після цього країни ЄС зможуть розпочати ратифікаційний процес, який у багатьох країнах, включаючи Францію, вимагає парламентського голосування.

Французький парламент піде на канікули наприкінці лютого, а це означає, що процес навряд чи завершиться ратифікацією до квітневих президентських виборів, заявили офіційні особи.

Французька вимога щодо виділення додаткових сільськогосподарських субсидій обсягом 35 млрд євро буде виділена з решти бюджету, яка витрачається на пріоритетні напрямки, включаючи регіональний розвиток, міграцію та соціальні програми.

"Ми хочемо, щоб виділена частина дозволила нам зберегти поточний рівень" сільськогосподарських субсидій, які отримує Франція, заявив представник Єлисейського палацу.

Однак деякі країни побоюються поступатися французьким вимогам, підозрюючи, що вони можуть перебільшувати наслідки приходу до влади ультраправого президента. "Французи намагаються нажитися, погрожуючи нам урядом Ле Пен", - сказав дипломат ЄС.

Тим часом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо пов'язав схвалення бюджету ЄС із забезпеченням довгострокового фінансування України. Німеччина, на частку якої припадає приблизно чверть видатків ЄС, не підпише бюджет, якщо держави-члени не погодяться включити підтримку України до законодавства блоку про "власні ресурси", що дозволить затверджувати майбутні збільшення фінансування більшістю голосів, а не одноголосно.

Угорщина, Болгарія, Словаччина та Чехія вже виступили проти подальшого фінансування України. Однак усі чотири країни є чистими одержувачами коштів ЄС та зацікавлені у збереженні існуючого рівня витрат.

Європейська комісія спочатку запропонувала 100 млрд євро підтримки для України на сім років, але ця сума широко вважається недостатньою. Берлін хоче забезпечити, щоб додаткове фінансування могло бути схвалено більшістю держав-членів, а не нинішнім консенсусом 27 країн ЄС.

Держави-члени також повинні погодити, як покрити понад 50 млрд євро відсоткових витрат за непогашеним боргом ЄС, пов'язаним з допомогою для України. Високопосадовці ЄС хочуть, щоб ці витрати були покриті понад запропоновані 100 мільярдів євро, тоді як Угорщина та три інші країни вже заявили, що виступають проти будь-якого подальшого фінансування України.