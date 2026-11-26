У Пентагоні заявили, що США працюють над розширенням промислової співпраці з європейськими партнерами та Україною, щоб нарощувати виробництво систем Patriot і зміцнювати ланцюги постачання. Так Пентагон прокоментував Голосу Америки повідомлення у ЗМІ про затримки з боку США перехоплювачів до систем Patriot для України, пише УНН.

З самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot. Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині - заявили у Пентагоні 25 листопада.

Водночас повідомлення про затримки з поставками ракет-перехоплювачів для України відомство прямо не підтвердило й не спростувало.

20 жовтня, коментуючи питання, чи Пентагон затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, які оплатили країни-союзники, очільник Пентагону Піт Гегсет також сказав про обмежені запаси.

"Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити все, що наші власні війська мали їх у максимальній кількості", - вказував він.

Що кажуть у НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю каналу CNN 24 листопада заявив, що перехоплювачі до України продовжують надходити, але визнав, що є проблема обмежених запасів.

"Європейці можуть надіслати свої системи Patriot. США без жодних зволікань погоджуються з цим. Що ж стосується РАС-3, то США дали відповідні обіцянки в межах пакетів допомоги PURL (американське обладнання для України, яке оплачують Канада та європейські країни - ред.). Ці ракети-перехоплювачі РАС-3 постачаються, як і було обіцяно. Звісно, всі ми хотіли б, щоб в Україну надходило більше таких ракет — як зі США, так і з Європи, — але ми також розуміємо, що запаси обмежені".

Генеральний секретар НАТО додав, що США та європейські партнери наразі вивчають це питання, аби з’ясувати, що можна зробити в цій ситуації.

Контекст

Раніше видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела написало, що постачання Україні приблизно 60 ракет-перехоплювачів Patriot затримується через відсутність погодження міністра війни США Піта Гегсета.

У Пентагоні ще не схвалили ракети до Patriot, які вже виділені Україні - FT

За даними видання, ракети вже оплатили європейські партнери. Президент України Володимир Зеленський 24 листопада також заявив про затримку із поставками.

Гегсет досі не схвалив виділення Україні ракет до систем Patriot - Зеленський