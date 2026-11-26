Мер російського сочі андрій прошунін підписав постанову, яка обмежує право на стрибки з парашутом для осіб, внесених до реєстру так званих тимчасових обмежувальних заходів. Про це йдеться в постанові №3691 від 23 листопада, пише УНН.

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Документ передбачає відмову у видачі дозволів не лише на парашутні стрибки, а й на демонстраційні польоти, запуск безпілотників, проведення авіаційних робіт та підйом прив'язних аеростатів.

Під час розгляду заявок чиновники перевірятимуть заявників за спеціальним реєстром мін'юсту рф. До нього вносять росіян, які перебувають за кордоном та, за твердженням російської влади, ухиляються від виконання кримінальних покарань або окремих адміністративних стягнень.

Кого торкнулася нова заборона

Реєстр ведуть із жовтня 2026 року. Серед його фігурантів – Михайло Ходорковський, Катерина Шульман, Юрій Дудь, Любов Соболь, Максим Кац і Тетяна Лазарєва. Станом на листопад у списку перебували 35 осіб.

Окрім обмежень на стрибки з парашутом, російська влада може заборонити цим людям розпоряджатися майном, отримувати закордонні паспорти через консульства, оформлювати кредити, реєструвати нерухомість і транспорт та користуватися низкою електронних державних послуг.

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