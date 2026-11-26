Джаред Кушнер назвав дезінформацією твердження про тиск Вашингтона на президента України Володимира Зеленського та заявив, що США виступають посередником у переговорах щодо завершення війни. Про це він повідомив в інтерв'ю, пише УНН.

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За словами Кушнера, Вашингтон продовжує підтримувати Україну, зокрема надаючи їй розвідувальні дані. Він також наголосив, що США були найбільшим донором України під час війни.

Ми не чинили жодного тиску на президента Зеленського чи українців. Наше завдання – бути посередником. Насправді ми їх підтримуємо – заявив Кушнер.

Водночас він вказав на труднощі в координації переговорного процесу з Європою. За його словами, європейські лідери мають різні погляди та інтереси, через що складно сформувати єдину позицію, яку представляли б під час переговорів.

Кушнер закликав врахувати досвід Мінських домовленостей

На думку Кушнера, майбутня мирна угода має враховувати досвід попередніх домовленостей, зокрема Мінських. Сторони повинні чітко розуміти свої зобов'язання, переваги від їх виконання та наслідки порушення угоди.

Кушнер також заявив, що москва сприймає НАТО як загрозу та вважає розташування сил Альянсу свідченням прагнення завдати росії стратегічної поразки.

Він припустив, що в межах врегулювання війни можна усунути частину давніх суперечностей між росією та НАТО, однак не уточнив, які конкретні кроки для цього необхідно здійснити.

Жодних домовленостей щодо завершення війни без згоди України та Європи не буде – Кушнер