Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.
Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.
Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Він закликав США підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Заяви рф вказують на неприйняття підходу Трампа щодо перемир'я та подальших переговорів. У кремлі кажуть, що будь-який мирний процес має враховувати "сучасні реалії" війни.
Президент США обіцяв завершити війну рф проти України за 24 години, натомість Трамп і його команда роблять помилку за помилкою, "роздаючи надто багато карт осмілілому путіну".
російські ЗМІ поширюють тезу про неприйнятність миротворчих сил в Україні. кремль звинувачує Україну в "токсичності", що нібито спровокувала вторгнення.
Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.
Генсек НАТО заявив, що росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що є порушенням Договору про космос. Це викликає занепокоєння в Альянсі.
Фінський парламент одноголосно схвалив урядову пропозицію щодо повної заборони росіянам купувати нерухомість. Це рішення спрямоване на посилення національної безпеки країни.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
У 2024 році країни Євросоюзу виділили понад 23 мільярди євро на військову допомогу Україні. Це більше, ніж 20 мільярдів євро, виділених минулого року.
Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.
Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.
На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.
Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.
У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.
Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.
Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
США не бачать сенсу в переговорах з росією, доки не буде припинено бойові дії. За словами Теммі Брюс, інші теми не обговорюватимуться, поки триває "м'ясорубка".
З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми, на Торецькому - 19, завдав 77 авіаційних ударів.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.
Російська ракета влучила у склад серветок та памперсів у Дніпрі, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок удару є загиблі та поранені.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.