Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви: чи буде зустріч з путіним

Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.