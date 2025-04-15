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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18885 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132137 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126058 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124709 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127565 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191597 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76733 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163982 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115310 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 16:00 • 132137 перегляди

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Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.

Політика • 14 квітня, 14:46 • 22076 перегляди

Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5066 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5016 перегляди

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Війна • 14 квітня, 07:47 • 6804 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.

Суспільство • 14 квітня, 04:30 • 110287 перегляди

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України

Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Він закликав США підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Війна • 14 квітня, 01:08 • 3876 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

Заяви рф вказують на неприйняття підходу Трампа щодо перемир'я та подальших переговорів. У кремлі кажуть, що будь-який мирний процес має враховувати "сучасні реалії" війни.

Війна • 13 квітня, 23:34 • 31584 перегляди

Трамп не припиняє війну в Україні, він її продовжує - The Telegraph

Президент США обіцяв завершити війну рф проти України за 24 години, натомість Трамп і його команда роблять помилку за помилкою, "роздаючи надто багато карт осмілілому путіну".

Війна • 13 квітня, 21:57 • 3150 перегляди

"Збереже рівень токсичності": кремль відкидає присутність миротворців в Україні - ISW

російські ЗМІ поширюють тезу про неприйнятність миротворчих сил в Україні. кремль звинувачує Україну в "токсичності", що нібито спровокувала вторгнення.

Війна • 12 квітня, 23:43 • 2914 перегляди

Мерц: Україна зможе приєднатися до ЄС і НАТО лише після закінчення війни

Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.

Війна • 12 квітня, 19:33 • 4378 перегляди

НАТО стурбоване тим, що росія незабаром може розмістити ядерну зброю в космосі

Генсек НАТО заявив, що росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що є порушенням Договору про космос. Це викликає занепокоєння в Альянсі.

Новини Світу • 12 квітня, 12:39 • 3559 перегляди

Фінляндія остаточно заборонила росіянам купувати нерухомість

Фінський парламент одноголосно схвалив урядову пропозицію щодо повної заборони росіянам купувати нерухомість. Це рішення спрямоване на посилення національної безпеки країни.

Політика • 12 квітня, 00:41 • 4144 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5775 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6659 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12693 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9315 перегляди

Каллас: країни ЄС цього року збільшили військову допомогу Україні до €23 млрд

У 2024 році країни Євросоюзу виділили понад 23 мільярди євро на військову допомогу Україні. Це більше, ніж 20 мільярдів євро, виділених минулого року.

Війна • 11 квітня, 10:29 • 4457 перегляди

Головною метою майбутньої військової реформи є зменшення бюрократії в Бундесвері - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.

Новини Світу • 11 квітня, 10:18 • 5767 перегляди

Є ризики з часом реалізації рішень, але присутність США може бути сигналом путіну - Чернєв про сьогоднішній "Рамштайн"

Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.

Війна • 11 квітня, 09:30 • 10464 перегляди

Пріоритетом України на зустрічі "Рамштайн" в Брюсселі будуть системи ППО - Зеленський

На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.

Політика • 11 квітня, 09:17 • 8137 перегляди

Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7653 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви: чи буде зустріч з путіним

Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.

Політика • 11 квітня, 08:44 • 6539 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.

Війна • 11 квітня, 08:05 • 118989 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Війна • 11 квітня, 07:48 • 106369 перегляди

Axios: спецредставник Трампа Віткофф їде до росії, щоб зустрітися з путіним

Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

Війна • 11 квітня, 06:29 • 5421 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

США не бачать сенсу в переговорах з росією, доки не буде припинено бойові дії. За словами Теммі Брюс, інші теми не обговорюватимуться, поки триває "м'ясорубка".

Війна • 11 квітня, 03:25 • 65646 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: 125 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямку

З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми, на Торецькому - 19, завдав 77 авіаційних ударів.

Війна • 10 квітня, 19:40 • 6240 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

Війна • 10 квітня, 18:16 • 11589 перегляди

Ніяких офіцерів НАТО: у Дніпрі російська ракета влучила в склад серветок і памперсів

Російська ракета влучила у склад серветок та памперсів у Дніпрі, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Війна • 10 квітня, 15:38 • 10859 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11082 перегляди