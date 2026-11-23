Президент США Дональд Трамп заявив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо сторони не дійдуть згоди. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

За словами глави Білого дому, поточні дипломатичні переговори з Тегераном є беззмістовними. При цьому іранські переговорники "затягують" процес.

Зараз вони поводяться агресивніше, ніж до виборів. ... Вони постійно базікають, тільки й роблять, що базікають