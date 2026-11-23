Трамп пригрозив ударами по Ірану після Нового року
Київ • УНН
Трамп заявив про можливі удари по Ірану, якщо переговори не дадуть результату. Президент США звинуватив іранських переговірників у затягуванні процесу, та продовженні ескалації ворожнечі після виборів у США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо сторони не дійдуть згоди. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.
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За словами глави Білого дому, поточні дипломатичні переговори з Тегераном є беззмістовними. При цьому іранські переговорники "затягують" процес.
Зараз вони поводяться агресивніше, ніж до виборів. ... Вони постійно базікають, тільки й роблять, що базікають
Він додав, що якщо Тегеран спробує протистояти морській блокаді США, "вони всі опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту".
Нагадаємо
Напередодні Іран заявив, що його сили протиповітряної оборони нібито пошкодили американський винищувач F-16 над Перською затокою, змусивши пілота здійснити аварійну посадку.
Центральне командування США (CENTCOM) категорично спростувало цю інформацію, наголосивши, що жоден американський літак не зазнав атаки.
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