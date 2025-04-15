Дональд Трамп

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20515 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні

Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.

Економіка • 09:44 • 1528 перегляди

Віцепрезидент США ледь не впустив трофей національного чемпіонату під час святкування в Білому домі

Під час прийому команди Університету штату Огайо, Джей Ді Венс ледь не впустив кубок переможців. Трофей врятували гравці команди.

Новини Світу • 09:29 • 3624 перегляди

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 3520 перегляди

Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 3494 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.

Війна • 05:59 • 3960 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 05:46 • 5248 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.

Війна • 15 квітня, 04:26 • 43928 перегляди

Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Економіка • 15 квітня, 02:32 • 2898 перегляди

У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

Новини Світу • 15 квітня, 02:16 • 2962 перегляди

Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.

Політика • 15 квітня, 02:11 • 3162 перегляди

Через дії Трампа Євросоюз може відновити купівлю газу в рф - ЗМІ

Дії Трампа змушують ЄС шукати газ в росії, попри обіцянку відмови від імпорту до 2027 року. Переговори з Катаром зайшли в глухий кут, а відновлювальна енергія розвивається недостатньо швидко.

Економіка • 15 квітня, 01:22 • 4330 перегляди

США розглядають купівлю Гренландії, пропонуючи більше грошей, ніж Данія - ЗМІ

Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.

Політика • 15 квітня, 00:53 • 2694 перегляди

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.

Новини Світу • 15 квітня, 00:35 • 5876 перегляди

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

Політика • 14 квітня, 23:19 • 2558 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

На думку оглядача CNN, атака на Суми показала, що дипломатія США не дала плодів. путін затягує час, вважаючи, що Трамп зацікавлений у легкій перемозі.

Війна • 14 квітня, 22:56 • 27808 перегляди

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз

Іноземні студенти позиваються проти адміністрації Трампа через візи. Їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин перебування у США.

Новини Світу • 14 квітня, 21:23 • 5482 перегляди

путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський

Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.

Війна • 14 квітня, 19:54 • 3272 перегляди

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.

Війна • 14 квітня, 17:27 • 10699 перегляди

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".

Війна • 14 квітня, 16:55 • 10530 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.

Політика • 14 квітня, 16:26 • 26008 перегляди

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.

Війна • 14 квітня, 15:39 • 10097 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.

Політика • 14 квітня, 14:54 • 23967 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.

Політика • 14 квітня, 14:46 • 22256 перегляди

Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 8326 перегляди

Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9698 перегляди

Ось чому я назвав путіна "злом": духовний радник Трампа про удар росіян по Сумах

Пастор Марк Бернс засудив атаку рф на Суми, назвавши її нападом на людяність та віру. Він закликав до справедливості та припинення звірств.

Війна • 14 квітня, 13:10 • 8312 перегляди

Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

Новини Світу • 14 квітня, 13:08 • 6618 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5676 перегляди

ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters

Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

Новини Світу • 14 квітня, 11:51 • 5920 перегляди

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Економіка • 14 квітня, 09:19 • 3616 перегляди