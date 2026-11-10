Україну очікує стрибок тепла, але перед ним прийдуть дощі та мокрий сніг - синоптикиня

У найближчі дні Україну очікує стрибок тепла, а до того - нестійка погода з дощем та мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

У середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном. Тому починаючи із найближчої ночі і впродовж усієї доби 11-го листопада очікується дощ та мокрий сніг. Але не одночасно, поступово. Вночі у західних областях, а потім протягом дня - через усю Україну. Вдень у середу на заході та півночі опади припинятимуться - повідомила Діденко.

За її словами, температура повітря впродовж дня очікується в межах +2+7 градусів, а ось на півдні буде дуже тепло, +10+14 градусів.

У Києві завтра вітряно, вночі та вранці - дощ із мокрим снігом, вдень 11-го листопада припинення опадів. Температура повітря у столиці передбачається близько +5 градусів.

Найближчими днями стрибок тепла відбудеться у п'ятницю, у більшості областей очікується +10+15 градусів, на півдні +14+19 градусів!! Свіжіше буде в західних областях, +8+10 градусів. Проте поки що лише один день. Хоча загалом тиждень також досить теплий - додала Діденко.

За її словами, погода нестійка, весела, майже, як весняна, але ранньою весною ще нема листочків, а зараз навкруги ще багато красивого жовтого, червоного і навіть зеленого листя.

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