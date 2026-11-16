У росії та на ТОТ лунають вибухи: призупинено автомобільний рух в напрямку москви

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У ніч проти 16 листопада кілька регіонів росії та тимчасово окупований Бердянськ опинилися під атакою безпілотників. У Краснодарському краї вибухи лунали поблизу нафтопереробних заводів, у Ярославлі перекрили дорогу в напрямку москви, а російська влада заявила про 82 збиті дрони на підступах до столиці. Про це повідомляють партизанський рух "АТЕШ", видання ASTRA та російські посадовці, пише УНН.

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За даними "АТЕШ", серія потужних вибухів пролунала в Орлі, де в Заводському районі помітили дим. У Краснодарі також неодноразово чули вибухи, а групи безпілотників рухалися до передмістя.

Особливо активний рух дронів партизани зафіксували поблизу Ільського та Афіпського НПЗ. У тимчасово окупованому Бердянську, за їхніми повідомленнями, пролунало близько 37 вибухів. Водночас у напрямку Севастополя рухалася велика група морських безпілотників.

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Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про перекриття виїзду з Ярославля в напрямку москви через атаку БПЛА. В аеропорту міста тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.

Тим часом мер москви Сергій Собянін заявив про 82 безпілотники, нібито збиті на підступах до столиці від вечора 15 листопада. Про постраждалих чи руйнування він не повідомив.

За інформацією ASTRA, вибухи також чули в Ростовській області. Місцеві жителі стверджують, що попередження про небезпеку надійшли із запізненням. Згодом влада повідомила про загрозу для Таганрога, Азова, Батайська та Ростова-на-Дону.

Інформація про наслідки атак та можливі ураження об'єктів наразі потребує підтвердження.

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