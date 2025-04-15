Севастополь

Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді

Екс-керівнику відділу ГУ СБУ в Криму оголошено підозру в державній зраді. Після окупації півострова він перейшов на бік рф та очолив підрозділ ФСБ, за що отримав нагороду від окупаційної влади.