Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.
Рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію біля Севастополя, внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Залізничний склад з боєкомплектом не прибув вчасно.
У тимчасово окупованому Севастополі ППО збила чотири дрони над морем в районі Качі. За даними рятувальних служб, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні.
Верховна Рада України ухвалила заяву до міжнародної спільноти щодо Дня спротиву окупації Криму та Севастополя. 291 депутат підтримав документ.
26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб. Наступного дня російські війська захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму.
20 лютого 2014 року розпочалася окупація Криму російськими військами без розпізнавальних знаків. Протягом місяця рф захопила півострів та провела незаконний референдум під дулами автоматів.
ЄСПЛ визнав Росію винною у системному порушенні свободи слова через закони про "фейки" та "дискредитацію армії". Суд підкреслив нелегітимність рішень кримських "судів" та можливість використання цього рішення для захисту жертв репресій.
міноборони рф повідомило про знищення чотирьох українських БПЛА в Криму ввечері 10 лютого. Точні місця атаки та докази не надано, українська сторона не коментує ситуацію.
У 2024 році окупанти посилили репресії проти українських жінок на окупованих територіях. Щонайменше 17 цивільних українок перебувають у російському полоні, серед них Оксана Сенеджук отримала 15 років ув'язнення.
Російські телеграм-канали повідомляють про атаку морських дронів на Крим і Севастополь. Міноборони рф заявляє про знищення двох безекіпажних катерів біля півострова.
В окупованому Криму лунали вибухи. Російське міноборони стверджує, що збило 11 безпілотників над Чорним морем.
"5 канал" видалив архівне відео 2014 року з керівником "Севморзаводу" про співпрацю з рф. Журналісти знайшли докази ведення бізнесу Порошенка в окупованому Криму та сплати податків до рф.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з них 2 несуть до 22 "Калібрів".
Міноборони рф повідомило про атаку БПЛА біля узбережжя окупованого Криму. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.
У анапі помер 17-річний студент технікуму після участі в очищенні пляжу від мазуту. За словами брата, хлопець міг надихатися токсичними речовинами, швидка допомога не встигла доїхати.
Українські десантники та інші підрозділи Сил оборони захопили 27 військовослужбовців противника під час операції в Курській області. Серед полонених - офіцери та солдати з різних підрозділів, включаючи морську піхоту та ПДВ.
В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про перейменування більше 100 судів у різних областях України. Зміни стосуються судів у Криму, Севастополі та 16 областях країни, але не передбачають їх реорганізації.
В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу та перекрито рух Керченським мостом. У Брянській області рф працює ППО та заявляють про знищення безпілотника.
Екс-керівнику відділу ГУ СБУ в Криму оголошено підозру в державній зраді. Після окупації півострова він перейшов на бік рф та очолив підрозділ ФСБ, за що отримав нагороду від окупаційної влади.
В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.
Міндовкілля повідомляє про відсутність загрози для узбережжя Одеси від розливу мазуту з російських танкерів. Забруднення площею близько 1000 км² досягло узбережжя Криму, загинуло понад 15 тисяч птахів та 30 дельфінів.
Окупаційна влада Криму прогнозує погіршення ситуації з розливом мазуту та його можливе поширення до Одеської області. В Криму та на Кубані вже зібрано понад 86 тисяч тонн мазуту після аварії танкерів.
У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.
Поблизу тимчасово окупованого Криму стався значний розлив мазуту, що досяг Севастополя та Євпаторії. В морі може знаходитися від 4 до 8 тисяч тонн токсичних речовин, які загрожують екосистемі всього регіону.
На узбережжі окупованої Євпаторії виявлено нові ділянки забруднення мазутом після аварії російських танкерів. У Севастополі вже зібрано понад 126 тонн мазуту, загинуло більше 30 дельфінів.
Після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.
Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.
В окупованому Севастополі виявлено забруднення мазутом кількох пляжів після аварії танкерів у Керченській протоці. Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації регіонального значення.