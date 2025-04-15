Севастополь

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1728 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4988 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29530 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160255 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138594 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141562 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136111 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135968 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.

Політика • 26 березня, 12:34 • 20283 перегляди

Підірвали перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом: чергова успішна операція "АТЕШ" у Криму

Рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію біля Севастополя, внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Залізничний склад з боєкомплектом не прибув вчасно.

Війна • 12 березня, 04:59 • 131481 перегляди

У загарбаному Севастополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі ППО збила чотири дрони над морем в районі Качі. За даними рятувальних служб, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Війна • 6 березня, 21:22 • 24214 перегляди

Чорноморський флот рф послабшав з початку війни, але зберігає здатність завдавати удари по Україні - британська розвідка

Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні.

Війна • 27 лютого, 13:00 • 24840 перегляди

Рада ухвалила заяву до Дня спротиву окупації Криму: що вимагають від світової спільноти

Верховна Рада України ухвалила заяву до міжнародної спільноти щодо Дня спротиву окупації Криму та Севастополя. 291 депутат підтримав документ.

Війна • 26 лютого, 12:35 • 39168 перегляди

День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб. Наступного дня російські війська захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму.

Війна • 26 лютого, 04:30 • 117269 перегляди

11 років окупації Криму: як росія захоплювала український півострів

20 лютого 2014 року розпочалася окупація Криму російськими військами без розпізнавальних знаків. Протягом місяця рф захопила півострів та провела незаконний референдум під дулами автоматів.

Війна • 20 лютого, 04:49 • 195608 перегляди

ЄСПЛ визнав росію винною у системному придушенні свободи слова та репресіях за критику війни проти України

ЄСПЛ визнав Росію винною у системному порушенні свободи слова через закони про "фейки" та "дискредитацію армії". Суд підкреслив нелегітимність рішень кримських "судів" та можливість використання цього рішення для захисту жертв репресій.

Політика • 12 лютого, 15:42 • 30680 перегляди

Окупований Крим атакували безпілотники: що кажуть у міноборони рф

міноборони рф повідомило про знищення чотирьох українських БПЛА в Криму ввечері 10 лютого. Точні місця атаки та докази не надано, українська сторона не коментує ситуацію.

Війна • 10 лютого, 19:41 • 26606 перегляди

У 2024 році окупанти посилили репресії проти українок: хто в полоні рф

У 2024 році окупанти посилили репресії проти українських жінок на окупованих територіях. Щонайменше 17 цивільних українок перебувають у російському полоні, серед них Оксана Сенеджук отримала 15 років ув'язнення.

Суспільство • 31 січня, 13:44 • 32008 перегляди

Морські дрони знову атакують окупований Крим: що відбувається

Російські телеграм-канали повідомляють про атаку морських дронів на Крим і Севастополь. Міноборони рф заявляє про знищення двох безекіпажних катерів біля півострова.

Війна • 26 січня, 08:19 • 58538 перегляди

У Криму було гучно: окупанти стверджують про збиття 11 дронів

В окупованому Криму лунали вибухи. Російське міноборони стверджує, що збило 11 безпілотників над Чорним морем.

Війна • 25 січня, 09:00 • 38310 перегляди

Телеканал Порошенка видалив відео з доказами роботи його бізнесу і сплати податків в окупованому Криму - ЗМІ

"5 канал" видалив архівне відео 2014 року з керівником "Севморзаводу" про співпрацю з рф. Журналісти знайшли докази ведення бізнесу Порошенка в окупованому Криму та сплати податків до рф.

Політика • 23 січня, 15:14 • 28933 перегляди

Загроза ракетних ударів залишається: У Чорному морі перебуває ворожий корабель-ракетоносій

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з них 2 несуть до 22 "Калібрів".

Війна • 22 січня, 05:12 • 25484 перегляди

У рф заявили про атаку безпілотників біля узбережжя анексованого Криму

Міноборони рф повідомило про атаку БПЛА біля узбережжя окупованого Криму. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

Війна • 21 січня, 09:14 • 30107 перегляди

В анапі, після прибирання мазуту помер 17-річний студент технікуму

У анапі помер 17-річний студент технікуму після участі в очищенні пляжу від мазуту. За словами брата, хлопець міг надихатися токсичними речовинами, швидка допомога не встигла доїхати.

Новини Світу • 16 січня, 13:49 • 25507 перегляди

На курщині взяли в полон 27 ворожих бійців - ДШВ ЗСУ

Українські десантники та інші підрозділи Сил оборони захопили 27 військовослужбовців противника під час операції в Курській області. Серед полонених - офіцери та солдати з різних підрозділів, включаючи морську піхоту та ПДВ.

Війна • 16 січня, 09:48 • 21950 перегляди

Аварія з танкерами у Керченській протоці: в Ялті та на острові Тузла зафіксували плями мазуту

В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію.

Суспільство • 16 січня, 07:37 • 24771 перегляди

Декомунізація триває: Рада підтримала перейменування понад ста судів в Україні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про перейменування більше 100 судів у різних областях України. Зміни стосуються судів у Криму, Севастополі та 16 областях країни, але не передбачають їх реорганізації.

Політика • 14 січня, 14:09 • 32911 перегляди

В окупованому Криму перекрили Керченський міст через тривогу, а у Брянську працює ППО

В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу та перекрито рух Керченським мостом. У Брянській області рф працює ППО та заявляють про знищення безпілотника.

Війна • 13 січня, 18:29 • 31935 перегляди

Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді

Екс-керівнику відділу ГУ СБУ в Криму оголошено підозру в державній зраді. Після окупації півострова він перейшов на бік рф та очолив підрозділ ФСБ, за що отримав нагороду від окупаційної влади.

Війна • 11 січня, 03:00 • 35017 перегляди

У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст

В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.

Війна • 10 січня, 23:25 • 28537 перегляди

Плями мазуту в Чорному морі: Міндовкілля відповіло, чи є наразі загроза для узбережжя Одеси

Міндовкілля повідомляє про відсутність загрози для узбережжя Одеси від розливу мазуту з російських танкерів. Забруднення площею близько 1000 км² досягло узбережжя Криму, загинуло понад 15 тисяч птахів та 30 дельфінів.

Суспільство • 10 січня, 08:01 • 25707 перегляди

Окупаційна влада Криму попереджає про ризик розповсюдження мазуту на Одещину

Окупаційна влада Криму прогнозує погіршення ситуації з розливом мазуту та його можливе поширення до Одеської області. В Криму та на Кубані вже зібрано понад 86 тисяч тонн мазуту після аварії танкерів.

Суспільство • 8 січня, 16:29 • 38253 перегляди

У Севастополі виявили нові нафтові плями після аварії танкерів у Керченській протоці

У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.

Суспільство • 8 січня, 10:34 • 19079 перегляди

Розлив мазуту біля Криму загрожує всьому Чорному морю

Поблизу тимчасово окупованого Криму стався значний розлив мазуту, що досяг Севастополя та Євпаторії. В морі може знаходитися від 4 до 8 тисяч тонн токсичних речовин, які загрожують екосистемі всього регіону.

Суспільство • 8 січня, 02:41 • 26869 перегляди

У Євпаторії на узбережжі виявили ділянки забруднення мазутом

На узбережжі окупованої Євпаторії виявлено нові ділянки забруднення мазутом після аварії російських танкерів. У Севастополі вже зібрано понад 126 тонн мазуту, загинуло більше 30 дельфінів.

Суспільство • 7 січня, 20:08 • 21093 перегляди

Викид мазуту біля берегів окупованого Криму: понад 30 дельфінів загинули, кілометри забруднень

Після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.

Суспільство • 6 січня, 08:29 • 25370 перегляди

Мазутне забруднення дісталося ще трьох міст окупованого Криму

Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.

Суспільство • 5 січня, 16:18 • 30459 перегляди

У Севастополі оголошено надзвичайну ситуацію через розлив мазуту на пляжах

В окупованому Севастополі виявлено забруднення мазутом кількох пляжів після аварії танкерів у Керченській протоці. Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

Кримінал та НП • 4 січня, 13:25 • 30990 перегляди