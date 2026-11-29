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Екскерівники ЦРУ та британського Штабу оборони закликали передати Україні 300 млрд євро заморожених активів росії

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