Потужний шторм накрив Кубань та окупований Крим – вітер перекидає вантажівки та валить дерева
Київ • УНН
Штормовий вітер валить дерева, зриває зупинки й перекидає вантажівки. У Севастополі постраждала водійка, двох рибалок врятували.
На Кубань та тимчасово окупований Крим обрушився потужний шторм, пориви вітру валять дерева, зривають зупинки громадського транспорту та перекидають вантажівки. Про це повідомляють моніторингові та місцеві Телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
На трасі між Новоросійськом і Кабардинкою сильний вітер перекинув багатотонну вантажівку, яка врізалася в металеву опору. У тимчасово окупованому Севастополі велика гілка дерева впала на автомобіль під час руху та пробила лобове скло. Жінка, яка перебувала за кермом, травмувала руку, її госпіталізували.
В Анапі через сильний вітер 2 рибалок ледь не віднесло у відкрите море. Чоловіки вийшли на риболовлю на гумовому човні, однак не змогли самостійно повернутися до берега. На допомогу їм прийшли рятувальники, медичної допомоги чоловіки не потребували.
Швидкість вітру може перевищити 130 км/год
Через негоду в районі Геленджика та Новоросійська обмежили рух вантажного транспорту трасою М-4 "Дон".
За прогнозами синоптиків, шторм триватиме ще кілька днів, а швидкість поривів вітру може перевищити 130 км/год.
В Україні 29 листопада очікується слабка магнітна буря - Мeteoagent29.11.26, 08:51 • 4972 перегляди