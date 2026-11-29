У Швейцарії археологи виявили залізний ланцюг римського періоду, якому приблизно 2000 років. Знахідку зробили під час розкопок у місті Ешенц, у кантоні Тургау. Про це повідомляє Swissinfo, передає УНН.

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Команда розкопок виявила в Ешенці, кантон Тургау, на північному сході Швейцарії, дуже добре збережений залізний ланцюг римського періоду віком приблизно 2000 років. Ще до того, як цю рідкісну знахідку буде збережено та відреставровано, публіка може оглянути ланцюг у Музеї археології у Фрауенфельді - пише видання.

За наявною інформацією вчені провели розкопки на території римського вікусу Тасгеціум в Ешенці у зв'язку з будівельним проектом і під час розкопок археологи виявили дорогу, фундаменти будинків та задній двір.

Поряд із дерев'яними конструкційними елементами, фрагментами посудин та кістками тварин, вони також натрапили на цей залізний ланцюг. Завдяки насиченому водою підґрунтю знахідки особливо добре збереглися. Згідно із заявою, ланцюг можна побачити "щойно після розкопок" - тобто до того, як його буде збережено та відреставровано - в Музеї археології у Фрауенфельді з 1 грудня по 31 січня. "Захопливе питання" про те, що або хто був зв'язаний ланцюгом, залишається без відповіді - пише видання.

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