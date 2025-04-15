Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.