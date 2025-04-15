Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.
Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.
Через негоду у США загинуло щонайменше семеро людей у Міссурі, Індіані та Теннессі. Оголошено надзвичайний стан у штатах Теннессі та Кентуккі.
Потужні шторми та повені в Південному Техасі призвели до загибелі людей та руйнувань. Рекордна кількість опадів спричинила масові евакуації та перебої з електропостачанням.
Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.
В окрузі Гарріс, штат Техас, за шість тижнів чотири заступники шерифа (один чинний і троє колишніх) покінчили життя самогубством. Психологи пояснюють це специфікою роботи правоохоронців.
Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.
Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.
В результаті потужних штормів на півдні та середньому заході США загинули щонайменше 17 людей, сотні тисяч залишилися без електрики. Найбільше жертв у штаті Міссурі.
Під час восьмого випробувального польоту ракета Starship вибухнула через кілька хвилин після старту в Техасі. Перший ступінь успішно повернувся, але другий втратив стабільність і зруйнувався над Південною Флоридою.
SpaceX скасувала запланований на 3 березня 2025 року запуск Starship Flight 8 через технічні проблеми з прискорювачем і розгінним ступенем. Нова дата запуску буде оголошена пізніше.
Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно сів на Місяць і надіслав перші знімки. Апарат несе 10 наукових інструментів NASA для дослідження місячного ґрунту в Mare Crisium.
У Західному Техасі від кору померла нещеплена дитина - перший летальний випадок у США за десятиліття. Спалах хвороби поширився на два штати, заразивши понад 130 осіб, переважно дітей.
Журнал TIME опублікував щорічний список із 13 найвпливовіших жінок 2023 року. До переліку увійшли активістки, акторки, спортсменки та інші жінки, які змінюють світ своїми вчинками та рішеннями.
Штаб-квартира KFC переміщується з Луїсвілла до Плейно в рамках реорганізації Yum Brands. Переїзд торкнеться 100 працівників, але частина офісів залишиться в Кентуккі.
В Неваді виявлено другий штам пташиного грипу D1. 1 у корів після спалаху версії B3.13 в 16 штатах. Вірус вже спричинив одну смерть людини та важке захворювання 13-річної дівчинки в Канаді.
У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.
Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.
Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.
Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про негайне закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. Документ передбачає видворення порушників та обмеження можливості подавати заявки на притулок.
Нафта Brent і WTI подешевшала на 0,5-0,6% після заяв Трампа про надзвичайний стан в енергетиці та плани щодо збільшення видобутку. Інвестори також стурбовані можливим введенням мит на імпорт з Канади та Мексики.
OpenAI, SoftBank та Oracle об'єднуються для масштабного розвитку інфраструктури штучного інтелекту в США. Проєкт створить 100 тисяч робочих місць та отримає негайні інвестиції у $100 млрд від SoftBank.
Ексдиректор розвідки США Джон Реткліфф розповів про спроби росії конкурувати з США у сфері гіперзвукових технологій. Він зазначив, що економіка рф розміром з Техас змушує її обирати вузькі напрямки конкуренції.
Актор Тейлор Кітч отримав пропозицію повернутися у перезапуск серіалу "Friday Night Lights". Він заявив, що погодився б з'явитися в одному епізоді, можливо як тренер суперницької команди.
Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.
Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.
CDC повідомляє про тривожні мутації вірусу пташиного грипу після першого важкого випадку в США. У 10 штатах зареєстровано 65 випадків захворювання, з них 37 у Каліфорнії.