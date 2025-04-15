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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30527 перегляди

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14 квітня, 16:00 • 161154 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142066 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136362 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136124 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196736 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

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20 людей у США загинули через негоду, що прокотилася Штатами впродовж тижня

Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.

Новини Світу • 7 квітня, 15:46 • 11688 перегляди

Маск демонструє ознаки слабкості та страху через коментарі щодо нульових мит: віце-канцлер Німеччини

Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.

Новини Світу • 7 квітня, 14:23 • 11056 перегляди

Щонайменше семеро загиблих через негоду у трьох штатах США

Через негоду у США загинуло щонайменше семеро людей у Міссурі, Індіані та Теннессі. Оголошено надзвичайний стан у штатах Теннессі та Кентуккі.

Новини Світу • 4 квітня, 07:02 • 6035 перегляди

Повені у Техасі: щонайменше троє людей загинули

Потужні шторми та повені в Південному Техасі призвели до загибелі людей та руйнувань. Рекордна кількість опадів спричинила масові евакуації та перебої з електропостачанням.

Новини Світу • 29 березня, 03:58 • 12572 перегляди

Американцю, який розстріляв 23 людини у магазині “Walmart”, пропонують визнати провину, щоб уникнути смертної кари

Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.

Новини Світу • 26 березня, 11:01 • 19376 перегляди

У Техасі хвиля самогубств в офісі шерифа: 4 жертви за півтора місяці

В окрузі Гарріс, штат Техас, за шість тижнів чотири заступники шерифа (один чинний і троє колишніх) покінчили життя самогубством. Психологи пояснюють це специфікою роботи правоохоронців.

Новини Світу • 26 березня, 08:35 • 17255 перегляди

Торнадо в США: через негоду 37 загиблих, Трамп задіяв Нацгвардію в Арканзасі

Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.

Новини Світу • 17 березня, 08:31 • 75017 перегляди

США розгорнули військовий корабель ВМС на місії на кордоні з Мексикою на тлі імміграційної політики Трампа

Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.

Новини Світу • 17 березня, 07:33 • 17690 перегляди

У США через сильні шторми загинули щонайменше 17 людей

В результаті потужних штормів на півдні та середньому заході США загинули щонайменше 17 людей, сотні тисяч залишилися без електрики. Найбільше жертв у штаті Міссурі.

Новини Світу • 15 березня, 17:23 • 26516 перегляди

SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом

Під час восьмого випробувального польоту ракета Starship вибухнула через кілька хвилин після старту в Техасі. Перший ступінь успішно повернувся, але другий втратив стабільність і зруйнувався над Південною Флоридою.

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SpaceX відклала запуск Starship Flight 8: що пішло не так з найпотужнішою ракетою

SpaceX скасувала запланований на 3 березня 2025 року запуск Starship Flight 8 через технічні проблеми з прискорювачем і розгінним ступенем. Нова дата запуску буде оголошена пізніше.

Новини Світу • 4 березня, 07:00 • 77401 перегляди

Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяць - це другий випадок в історії комерційних модулів

Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно сів на Місяць і надіслав перші знімки. Апарат несе 10 наукових інструментів NASA для дослідження місячного ґрунту в Mare Crisium.

Технології • 2 березня, 15:02 • 31284 перегляди

В США дитина померла від кору вперше за 10 років

У Західному Техасі від кору померла нещеплена дитина - перший летальний випадок у США за десятиліття. Спалах хвороби поширився на два штати, заразивши понад 130 осіб, переважно дітей.

Новини Світу • 26 лютого, 20:02 • 32976 перегляди

TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

Журнал TIME опублікував щорічний список із 13 найвпливовіших жінок 2023 року. До переліку увійшли активістки, акторки, спортсменки та інші жінки, які змінюють світ своїми вчинками та рішеннями.

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Штаб-квартира KFC переміщується з Луїсвілла до Плейно в рамках реорганізації Yum Brands. Переїзд торкнеться 100 працівників, але частина офісів залишиться в Кентуккі.

Новини Світу • 19 лютого, 12:20 • 37800 перегляди

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В Неваді виявлено другий штам пташиного грипу D1. 1 у корів після спалаху версії B3.13 в 16 штатах. Вірус вже спричинив одну смерть людини та важке захворювання 13-річної дівчинки в Канаді.

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Протести проти політики Трампа і Маска пройшли по всій території США

У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.

Новини Світу • 6 лютого, 07:32 • 30531 перегляди

Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.

Економіка • 1 лютого, 12:10 • 53110 перегляди

Tesla запустить роботаксі у США: Маск розкрив плани на найближчі роки

Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.

Новини Світу • 30 січня, 08:02 • 26375 перегляди

У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго

Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.

Новини Світу • 27 січня, 07:33 • 28405 перегляди

Трамп підписав указ про закриття південного кордону США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про негайне закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. Документ передбачає видворення порушників та обмеження можливості подавати заявки на притулок.

Політика • 22 січня, 22:28 • 31945 перегляди

Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

Нафта Brent і WTI подешевшала на 0,5-0,6% після заяв Трампа про надзвичайний стан в енергетиці та плани щодо збільшення видобутку. Інвестори також стурбовані можливим введенням мит на імпорт з Канади та Мексики.

Економіка • 22 січня, 09:22 • 36057 перегляди

Трамп анонсував проєкт Stargate на $500 млрд для розвитку ШІ в США

OpenAI, SoftBank та Oracle об'єднуються для масштабного розвитку інфраструктури штучного інтелекту в США. Проєкт створить 100 тисяч робочих місць та отримає негайні інвестиції у $100 млрд від SoftBank.

Новини Світу • 22 січня, 02:41 • 112145 перегляди

рф конкурує з США у гіперзвукових технологіях попри слабку економіку

Ексдиректор розвідки США Джон Реткліфф розповів про спроби росії конкурувати з США у сфері гіперзвукових технологій. Він зазначив, що економіка рф розміром з Техас змушує її обирати вузькі напрямки конкуренції.

Політика • 16 січня, 09:00 • 29248 перегляди

Тейлор Кітч розповів про можливе повернення у перезапуск "Friday Night Lights"

Актор Тейлор Кітч отримав пропозицію повернутися у перезапуск серіалу "Friday Night Lights". Він заявив, що погодився б з'явитися в одному епізоді, можливо як тренер суперницької команди.

Новини Світу • 8 січня, 09:59 • 103262 перегляди

Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться

Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.

Політика • 7 січня, 21:45 • 40807 перегляди

Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.

Новини Світу • 6 січня, 19:23 • 24559 перегляди

Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"

CDC повідомляє про тривожні мутації вірусу пташиного грипу після першого важкого випадку в США. У 10 штатах зареєстровано 65 випадків захворювання, з них 37 у Каліфорнії.

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