Масштабні блекаути в окупованому Криму охопили десятки населених пунктів, без світла також залишилися міста
Київ • УНН
Аварійні відключення зачепили щонайменше дев’ять районів і частково Феодосію, Джанкой та Євпаторію. «Крименерго» обіцяє відновлення за три години.
У тимчасово окупованому Криму сталися масштабні відключення електроенергії, які охопили десятки населених пунктів у різних частинах півострова. Частково без світла залишилися Феодосія, Джанкой та Євпаторія, а перебої з електропостачанням зафіксували щонайменше у 9 районах. Про це повідомляє окупаційне підприємство "Крименерго", пише УНН.
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За інформацією місцевих ресурсів, відключення зачепили Білогірський, Первомайський, Кіровський, Роздольненський, Сакський, Джанкойський, Совєтський та Бахчисарайський райони.
Зокрема, у Джанкойському районі електроенергія зникла більш ніж у 15 населених пунктах, серед яких Ізумрудне, Армійське, Болотне, Зарічне, Побєдне та інші села.
У Роздольненському районі без світла залишилися Березівка, Зимине, Красноармійське, Чехове, Орлівка та низка інших населених пунктів.
В окупованому Криму обіцяють відновити електропостачання
Окупаційне підприємство "Крименерго" підтвердило численні аварійні відключення електроенергії.
За його даними, частково знеструмлені також великі міста півострова, зокрема Феодосія, Джанкой та Євпаторія.
Крім того, повідомлення про нові відключення надходять із Совєтського, Бахчисарайського та Первомайського районів.
Окупаційні енергетики заявили, що планують відновити електропостачання протягом 3 годин.
Водночас місцеві інформаційні ресурси стверджують, що перебої зі світлом у сукупності охопили понад половину Криму. Незалежного підтвердження таких масштабів знеструмлення наразі немає.
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