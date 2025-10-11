$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 18174 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 29543 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 20927 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 26498 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 19557 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24633 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 32897 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42708 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 60944 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35097 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
79%
750мм
Популярнi новини
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 17595 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto11 жовтня, 13:03 • 5266 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 6302 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 10760 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ15:51 • 4532 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo16:00 • 18183 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 29565 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 26812 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 60949 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 46766 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Ангела Меркель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 32417 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 34647 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 37049 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 102927 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 45950 перегляди
Актуальне
Bild
Ручна граната
ATACMS
Дія (сервіс)
Шахед-136
Теги
Інше

Блекаут 

Новини по темi
Протестувальники на Мадагаскарі вперше вийшли на площу під військовим ескортом

На Мадагаскарі протестувальники вперше з початку демонстрацій вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під військовим ескортом. Протести, що розпочалися через нестачу води та електроенергії, загострилися, ставши викликом для правління президента Андрі Раджуеліни.

Новини Світу • 17:25 • 2222 перегляди
Бєлгородщина у рф під ударом: імовірно, знову атаковано ТЕЦ "Луч"

У Бєлгородській області зафіксовано падіння уламків збитих ракет, що спричинило пошкодження комерційного об'єкта, автомобілів та приватного будинку. Місцеві канали повідомляють про можливу повторну атаку на ТЕЦ "Луч", підтверджуючи інформацію про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.

Новини Світу • 16:58 • 2774 перегляди
Сьогодні отримав необхідні сигнали, що США розглядає можливості посилити нашу співпрацю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Дональдом Трампом щодо посилення ППО та енергетичної співпраці. Він також обговорив ці питання з Прем'єр-міністром Канади.

Політика • 16:19 • 2276 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Канади ситуацію на фронті та захист енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні щодо ситуації на полі бою, ударів по енергетиці та ініціативи PURL. Вони також обговорили співпрацю в коаліції та подальші кроки.

Політика • 11 жовтня, 15:06 • 2524 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, привітавши його з успіхом угоди для Близького Сходу. Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці та обговорив можливості посилення ППО.

Політика • 11 жовтня, 13:21 • 20936 перегляди
Внаслідок аварії на обладнанні на Київщині сталося відключення електропостачання в одному з будинків

В одному з будинків Софіївської Борщагівки відключено електропостачання через аварію на обладнанні ЖК «Європейка». Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням, об'єкт не передано на баланс ДТЕК.

Суспільство • 11 жовтня, 10:34 • 5632 перегляди
Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що втрати російських окупантів у вересні склали 28,5 тис. осіб, а ЗСУ знищили 70 об'єктів на території РФ. Українські військові стримують ворога на Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Війна в Україні • 11 жовтня, 10:08 • 12603 перегляди
Сильні дощі в Мексиці забрали життя майже 30 осіб

Сильні дощі в Мексиці спричинили загибель щонайменше 27 людей та зникнення безвісти ще кількох. Зливи викликали зсуви, відключення електроенергії та вихід річок з берегів, пошкодивши тисячі будинків і сотні шкіл.

Новини Світу • 11 жовтня, 08:47 • 3568 перегляди
Ситуація в енергосистемі є в цілому контрольованою, аварійних відключень по країні немає - Міненерго

Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі України контрольована, аварійних відключень немає. У деяких областях застосовуються графіки погодинних відключень для ліквідації наслідків обстрілів.

Економіка • 11 жовтня, 08:08 • 3488 перегляди
На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення електрики: всі родини зі світлом

На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла, всі родини регіону забезпечені електроенергією. ДТЕК працює над точковими заявками та обіцяє інформувати про зміни.

Суспільство • 11 жовтня, 02:11 • 5486 перегляди
Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА

На Київщині повністю відновлено електропостачання для 110 тисяч абонентів після масованої атаки росіян. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

Суспільство • 10 жовтня, 23:39 • 11982 перегляди
Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий

Місто Чугуїв у Харківській області зазнало масованої атаки ввечері 10 жовтня. На місці влучань виникли загоряння, які вже контролюються, та є один постраждалий.

Суспільство • 10 жовтня, 21:24 • 11024 перегляди
путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що це новий рекорд підлості Росії.

Війна в Україні • 10 жовтня, 19:52 • 4104 перегляди
Лівий берег столиці вже зі світлом - ДТЕК

ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів. Компанія продовжує працювати над поверненням світла в кожну родину, попри прогнози нової атаки.

Суспільство • 10 жовтня, 19:15 • 7772 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність питань щодо захисту енергооб'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Він наголосив, що не задоволений цим, хоча й розуміє обмеження у використанні систем ППО.

Війна в Україні • 10 жовтня, 19:08 • 32899 перегляди
Частина Рівного залишилася без світла: енергетики обіцяють швидке відновлення

Частина Рівного тимчасово знеструмлена через технічні причини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке очікується найближчим часом.

Суспільство • 10 жовтня, 18:58 • 5918 перегляди
Метеоумови в Україні ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30% - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодні умови в Україні зменшили відсоток збиття ворожих цілей на 20-30%. Він наголосив на необхідності допомоги партнерів та підтримки України.

Війна в Україні • 10 жовтня, 18:53 • 3284 перегляди
Наше завдання - відповідати ворогу: Зеленський про блекаут в москві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.

Війна в Україні • 10 жовтня, 18:35 • 3600 перегляди
Водопостачання у Києві відновили у повному обсязі - КМДА

Енергопостачання водопровідних об’єктів "Київводоканалу" стабілізовано, водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі. Енергетики завершують відновлення електромереж, світло повернули 466 тисячам споживачів.

Війна в Україні • 10 жовтня, 17:44 • 4512 перегляди
Як треба поводитися з електроприладами, коли вимикають світло? Рятувальники дали порадиVideo

ДСНС нагадує, як поводитися з електроприладами під час відключень світла, закликаючи не вмикати техніку одразу після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути аварій, поломок та пожеж.

Суспільство • 10 жовтня, 17:32 • 3882 перегляди
На Донеччині графіки аварійних відключень скасували, заживлення лівобережжі Києва триває - Міненерго

Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання, що дозволило заживити понад 540 тисяч споживачів у Києві. Аварійні відключення тривають в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.

Суспільство • 10 жовтня, 17:19 • 4000 перегляди
Нічна атака рф на Київ: енергетики відновили світло ще для 43 тисяч домівок

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 43 тисяч домівок у Києві після нічної атаки. Загалом за добу світло повернули 466 тисячам родин.

Київ • 10 жовтня, 15:47 • 2926 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto

Після обстрілів енергооб'єктів попит на зарядні станції збільшився, проте ціни на них залишаються стабільними, а з початку війни навіть знизилися. Вартість залежить від потужності, наприклад, EcoFlow RIVER 2 Max подешевшала з 60 тис. до 28 тис. гривень.

Економіка • 10 жовтня, 15:17 • 60952 перегляди