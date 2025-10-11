На Мадагаскарі протестувальники вперше з початку демонстрацій вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під військовим ескортом. Протести, що розпочалися через нестачу води та електроенергії, загострилися, ставши викликом для правління президента Андрі Раджуеліни.
У Бєлгородській області зафіксовано падіння уламків збитих ракет, що спричинило пошкодження комерційного об'єкта, автомобілів та приватного будинку. Місцеві канали повідомляють про можливу повторну атаку на ТЕЦ "Луч", підтверджуючи інформацію про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Дональдом Трампом щодо посилення ППО та енергетичної співпраці. Він також обговорив ці питання з Прем'єр-міністром Канади.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні щодо ситуації на полі бою, ударів по енергетиці та ініціативи PURL. Вони також обговорили співпрацю в коаліції та подальші кроки.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, привітавши його з успіхом угоди для Близького Сходу. Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці та обговорив можливості посилення ППО.
В одному з будинків Софіївської Борщагівки відключено електропостачання через аварію на обладнанні ЖК «Європейка». Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням, об'єкт не передано на баланс ДТЕК.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що втрати російських окупантів у вересні склали 28,5 тис. осіб, а ЗСУ знищили 70 об'єктів на території РФ. Українські військові стримують ворога на Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.
Сильні дощі в Мексиці спричинили загибель щонайменше 27 людей та зникнення безвісти ще кількох. Зливи викликали зсуви, відключення електроенергії та вихід річок з берегів, пошкодивши тисячі будинків і сотні шкіл.
Станом на 11 жовтня ситуація в енергосистемі України контрольована, аварійних відключень немає. У деяких областях застосовуються графіки погодинних відключень для ліквідації наслідків обстрілів.
На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла, всі родини регіону забезпечені електроенергією. ДТЕК працює над точковими заявками та обіцяє інформувати про зміни.
На Київщині повністю відновлено електропостачання для 110 тисяч абонентів після масованої атаки росіян. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.
Місто Чугуїв у Харківській області зазнало масованої атаки ввечері 10 жовтня. На місці влучань виникли загоряння, які вже контролюються, та є один постраждалий.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що це новий рекорд підлості Росії.
ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів. Компанія продовжує працювати над поверненням світла в кожну родину, попри прогнози нової атаки.
Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність питань щодо захисту енергооб'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Він наголосив, що не задоволений цим, хоча й розуміє обмеження у використанні систем ППО.
Частина Рівного тимчасово знеструмлена через технічні причини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке очікується найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодні умови в Україні зменшили відсоток збиття ворожих цілей на 20-30%. Він наголосив на необхідності допомоги партнерів та підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.
Енергопостачання водопровідних об’єктів "Київводоканалу" стабілізовано, водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі. Енергетики завершують відновлення електромереж, світло повернули 466 тисячам споживачів.
ДСНС нагадує, як поводитися з електроприладами під час відключень світла, закликаючи не вмикати техніку одразу після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути аварій, поломок та пожеж.
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання, що дозволило заживити понад 540 тисяч споживачів у Києві. Аварійні відключення тривають в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.
Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 43 тисяч домівок у Києві після нічної атаки. Загалом за добу світло повернули 466 тисячам родин.
Після обстрілів енергооб'єктів попит на зарядні станції збільшився, проте ціни на них залишаються стабільними, а з початку війни навіть знизилися. Вартість залежить від потужності, наприклад, EcoFlow RIVER 2 Max подешевшала з 60 тис. до 28 тис. гривень.