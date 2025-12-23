$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 6 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 426 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 3980 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 16391 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 15652 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 20982 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 14427 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16363 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21986 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37669 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 20585 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих23 грудня, 06:57 • 7030 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 15390 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 12639 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 10738 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 3980 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 3468 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 16391 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 20982 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 84564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 12693 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 15434 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22923 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25202 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47702 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Дипломатка

Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині через перевагу ворога в живій силі та техніці. Місто залишається під вогневим контролем Сил оборони, що дозволяє блокувати просування противника та завдавати йому ураження.

Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб

Українські захисники відійшли з Сіверська, що на Донеччині. Як повідомили у Генштабі, місто залишається під вогневим контролем Сил оборони, передає УНН.

В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

Місто (Сіверськ - ред.) залишається під вогневим контролем наших військ. Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування 

- йдеться у повідомленні.

Сили оборони, за даними Генштабу, продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

На фронті сьогодні поменшало боїв, ворог 27 разів атакував на Покровському напрямку - Генштаб 23.12.25, 16:19 • 970 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Сіверськ