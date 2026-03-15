Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США не потребують допомоги України на Близькому Сході. Він закликав Зеленського укласти угоду з путіним замість співпраці.
Сполучені Штати Америки не потребують допомоги України для збиття дронів на Близькому Сході. Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Видання нагадує, що на початку березня Президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході у перехопленні іранських безпілотників, використовуючи досвід українських військових у збитті російських БпЛА.
Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський
Вказується, що на запитання стосовно критики з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він "не відповів безпосередньо, а спрямував свій гнів на українського Президента".
"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато складніше укласти угоду", - заявив Трамп.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив в Україну запит щодо проведення переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення співробітництва з перехоплення іранських дронів.
