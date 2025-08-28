Державний кордон України

Демченко нагадав, які чоловіки у віковій категорії 18-22 роки все ще не мають право виїжджати за кордон

Чоловіки віком 18-22 років можуть виїжджати за кордон, окрім тих, хто обіймає посади в органах влади. Для них виїзд дозволений лише у службове відрядження.