Державний кордон України

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що великого ажіотажу серед чоловіків віком 18-23 роки на пунктах пропуску немає. Нові правила виїзду для цієї категорії громадян почали діяти 28 серпня.
Чоловіки віком 18-22 років можуть виїжджати за кордон, окрім тих, хто обіймає посади в органах влади. Для них виїзд дозволений лише у службове відрядження.
28 серпня 2025 року ГУР МО України уразило малий ракетний корабель росії «буян-м» у Азовському морі. Корабель пошкоджено ударом дрона по РЛС та атакою спецпризначенців.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського та Куйбишевського НПЗ, а також складів боєприпасів і логістичних об'єктів РФ. Атаки відбулися в ніч на 28 серпня 2025 року.
Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".
Генштаб ЗСУ повідомив про 139 боєзіткнень за добу, з яких 41 на Покровському та 21 на Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 84 авіаудари, скинули 154 керовані авіабомби та залучили 5770 дронів-камікадзе.
Пошкодження залізничної інфраструктури поблизу Козятина спричинило зміни в русі поїздів Київ-Львів та затримки для інших рейсів. Організовано автобусні та пересадочні сполучення для пасажирів, а також можливість відправлення іншими рейсами.
Держприкордонслужба розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. Нові правила вже застосовуються на кордоні.
Оперативне командування ЗС Польщі привело підрозділи до найвищого рівня готовності через ракетні удари рф по Україні. Польська та союзна авіація розпочала превентивні операції, наземні системи ППО працюють максимально.
В ніч на 28 серпня ворог застосував Ту-95МС для пуску крилатих ракет Х-101/555. Повітряні Сили оголосили ракетну небезпеку по всій Україні.
Поблизу Севастополя російська ППО знищила три невідомі повітряні цілі. Інфраструктура не постраждала, мешканцям радять зберігати спокій.
З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав 56 авіаударів та 1647 ударів дронами. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де відбито 33 штурми.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито жорсткі перевірки українців на польському кордоні. російські пропагандисти поширюють вигадані історії, щоб підірвати відносини між Києвом і Варшавою.
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Це передбачено новою постановою уряду.