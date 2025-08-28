Державний кордон України

$41.320.08
Ексклюзив
11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Теги
Автори
Новини по темi
Станом на ранок черги з чоловіків 18-23 років на кордоні немає - Демченко

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що великого ажіотажу серед чоловіків віком 18-23 роки на пунктах пропуску немає. Нові правила виїзду для цієї категорії громадян почали діяти 28 серпня.

Суспільство • 09:30 • 6080 перегляди
Демченко нагадав, які чоловіки у віковій категорії 18-22 роки все ще не мають право виїжджати за кордон

Чоловіки віком 18-22 років можуть виїжджати за кордон, окрім тих, хто обіймає посади в органах влади. Для них виїзд дозволений лише у службове відрядження.

Суспільство • 09:22 • 6158 перегляди
В Азовському морі уражено російський корабель "буян-м" - ГУРPhotoVideo

28 серпня 2025 року ГУР МО України уразило малий ракетний корабель росії «буян-м» у Азовському морі. Корабель пошкоджено ударом дрона по РЛС та атакою спецпризначенців.

Війна в Україні • 09:13 • 6912 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського та Куйбишевського НПЗ, а також складів боєприпасів і логістичних об'єктів РФ. Атаки відбулися в ніч на 28 серпня 2025 року.

Війна в Україні • 07:35 • 4962 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"

Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

Війна в Україні • 06:36 • 63041 перегляди
139 боїв на фронті: майже половина на двох напрямках - карта від ГенштабуPhoto

Генштаб ЗСУ повідомив про 139 боєзіткнень за добу, з яких 41 на Покровському та 21 на Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 84 авіаудари, скинули 154 керовані авіабомби та залучили 5770 дронів-камікадзе.

Війна в Україні • 06:16 • 3422 перегляди
Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф

Пошкодження залізничної інфраструктури поблизу Козятина спричинило зміни в русі поїздів Київ-Львів та затримки для інших рейсів. Організовано автобусні та пересадочні сполучення для пасажирів, а також можливість відправлення іншими рейсами.

Суспільство • 28 серпня, 05:37 • 3018 перегляди
Чоловіків віком 18-22 років уже почали випускати з України - Демченко

Держприкордонслужба розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. Нові правила вже застосовуються на кордоні.

Суспільство • 28 серпня, 05:25 • 3484 перегляди
Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні

Оперативне командування ЗС Польщі привело підрозділи до найвищого рівня готовності через ракетні удари рф по Україні. Польська та союзна авіація розпочала превентивні операції, наземні системи ППО працюють максимально.

Війна в Україні • 28 серпня, 04:54 • 3278 перегляди
росіяни здійснили пуски ракет Х-101/555: тривога оголошена по всій Україні

В ніч на 28 серпня ворог застосував Ту-95МС для пуску крилатих ракет Х-101/555. Повітряні Сили оголосили ракетну небезпеку по всій Україні.

Війна в Україні • 28 серпня, 00:59 • 5850 перегляди
Севастополь під атакою невідомих дронів: що відомо

Поблизу Севастополя російська ППО знищила три невідомі повітряні цілі. Інфраструктура не постраждала, мешканцям радять зберігати спокій.

Війна в Україні • 27 серпня, 20:59 • 3096 перегляди
110 бойових зіткнень: ворог атакує Україну авіацією та дронами - Геншаб

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав 56 авіаударів та 1647 ударів дронами. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де відбито 33 штурми.

Війна в Україні • 27 серпня, 19:31 • 5600 перегляди
Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито жорсткі перевірки українців на польському кордоні. російські пропагандисти поширюють вигадані історії, щоб підірвати відносини між Києвом і Варшавою.

Суспільство • 27 серпня, 14:30 • 3634 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду

Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Це передбачено новою постановою уряду.

Суспільство • 27 серпня, 12:29 • 90955 перегляди