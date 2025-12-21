Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині

$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 9104 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 16669 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 19420 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 33699 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 61873 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 67676 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 42044 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36552 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37827 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42652 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Популярнi новини
Українські сили просунулись у Куп'янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 107578 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 78527 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo
Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія нічим не відрізняється від терористів ІДІЛ після примусового вивезення 50 цивільних з Грабовського на Сумщині до рф. Україна вимагає повернення всіх цивільних заручників та закликає міжнародну спільноту долучитися до вимоги їх звільнення.

Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині

росіяни нічим не відрізняються від терористів "Ісламської держави" після того, як вони примусово вивезли 50 цивільних із Грабовського, що на Сумщині, до росії. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у соцмережі Х, пише УНН.

Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"

- написав Сибіга.

Він додав, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників. "Ці п'ятдесят людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до росії, включаючи українських дітей", - зазначив міністр.

Також Сибіга звернувся до міжнародної спільноти. "Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із росією. Саме тому Україні потрібен справжній й тривалий мир. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо

Військовослужбовці рф незаконно затримали та примусово вивезли до рф близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та МКЧХ щодо їхнього повернення.

Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW21.12.25, 10:42 • 5492 перегляди

Ольга Розгон

