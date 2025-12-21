Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія нічим не відрізняється від терористів ІДІЛ після примусового вивезення 50 цивільних з Грабовського на Сумщині до рф. Україна вимагає повернення всіх цивільних заручників та закликає міжнародну спільноту долучитися до вимоги їх звільнення.
росіяни нічим не відрізняються від терористів "Ісламської держави" після того, як вони примусово вивезли 50 цивільних із Грабовського, що на Сумщині, до росії. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у соцмережі Х, пише УНН.
Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"
Він додав, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників. "Ці п'ятдесят людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до росії, включаючи українських дітей", - зазначив міністр.
Також Сибіга звернувся до міжнародної спільноти. "Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із росією. Саме тому Україні потрібен справжній й тривалий мир. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо
Військовослужбовці рф незаконно затримали та примусово вивезли до рф близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та МКЧХ щодо їхнього повернення.
Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW21.12.25, 10:42 • 5492 перегляди