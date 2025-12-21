Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія нічим не відрізняється від терористів ІДІЛ після примусового вивезення 50 цивільних з Грабовського на Сумщині до рф. Україна вимагає повернення всіх цивільних заручників та закликає міжнародну спільноту долучитися до вимоги їх звільнення.