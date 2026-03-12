Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця

Український співак Ігор Целип відверто поділився приблизними витратами на життя і зізнався, що ніколи не веде точного підрахунку бюджету. За словами артиста, суми можуть відрізнятися від місяця до місяця, адже багато залежить від роботи, концертів і творчих процесів - наводить слова Целипа УНН.

Деталі

Я ніколи спеціально не рахував свої витрати, тому все дуже приблизно. Але якщо говорити загалом, то оренда квартири у мене виходить десь близько 20 тисяч гривень на місяць. На проїзд і різні пересування містом може йти приблизно 5 тисяч гривень. На їжу витрачаю орієнтовно 15 тисяч гривень, ще десь близько 10 тисяч можуть займати, одяг та інші побутові витрати. Але це дуже приблизні цифри, бо кожен місяць може бути різним — поділився співак.

Целип додає, що найбільш витратною частиною його життя залишається музика, адже створення нових пісень потребує значних вкладень.

Коли починається випуск нової пісні — це взагалі окрема тема, там починається головний біль — жартує артист.

За словами виконавця, підготовка одного релізу може коштувати кілька тисяч доларів.

Якщо говорити приблизно, то сама пісня може обійтися у 1500–2000 доларів. Кліп — приблизно 700–1000 доларів. Фотосесія для релізу може коштувати близько 200 доларів, а реклама — мінімум 1000 доларів. Плюс я ще орендую студію разом із знайомим, тому це виходить приблизно 300 доларів на місяць — розповів Ігор Целип.

Співак зазначає, що попри витрати, музика для нього залишається головною справою життя, у яку він готовий вкладати не лише гроші, а й багато часу та енергії.

