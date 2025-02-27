Треба, щоб і росія погодилась — Трамп про завершення війни 21:59 • 258 перегляди

Масштабна атака на Суми: повідомляється про 3 прильоти 21:41 • 1958 перегляди

Трамп: Завтра в нас буде чудова зустріч із Зеленським 21:33 • 2759 перегляди

Це буде чудовий проєкт розвитку економіки обох країн: Трамп щодо угоди про копалини з Україною 21:26 • 3204 перегляди

118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб 21:22 • 3823 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер 21:13 • 9730 перегляди

Війна в Україні закінчиться швидко або ніколи - Трамп 21:11 • 4996 перегляди

Ворожі дрони атакують одразу 7 областей України: куди прямують безпілотники 21:04 • 6648 перегляди

Ми сфокусовані на тому, щоб принести кінець жахливій війні в Україні - Стармер 20:56 • 4648 перегляди

Терористичний обстріл Харківщини: постраждав мирний житель 20:40 • 6545 перегляди

Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини - ОВА 20:23 • 7562 перегляди

В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили 20:10 • 8449 перегляди

Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки 20:03 • 7599 перегляди

Армія рф атакувала "шахедами" Запоріжжя: є постраждала та пошкодження 19:48 • 10824 перегляди

В ЄС призначать представника для переговорів щодо припинення війни в Україні - Bloomberg 19:48 • 10399 перегляди

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Таїланд запровадить туристичний збір на понад $8 з людини до кінця 2025 року 19:33 • 8793 перегляди

Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду 19:23 • 8180 перегляди

Призупинення виїзду митців та медійників за кордон є тимчасовим – Мінкульт 19:21 • 11224 перегляди

Трамп: угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин спрацює і стане страховкою від майбутнього нападу рф 19:16 • 11885 перегляди

Атака на передмістя Харкова: ворог вдарив щонайменше 12 БПЛА, вже двоє травмованих 19:04 • 13479 перегляди

"Армія+" запускає нове опитування - про обмін бойовим досвідом 18:52 • 13263 перегляди

Трамп відповів, чи досі вважає Зеленського "диктатором" 18:40 • 15815 перегляди

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Перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду - Трамп 18:31 • 10843 перегляди

ДТП за участі правоохоронців: поліцейського, який керував автівкою, відсторонено від виконання службових обов’язків 18:26 • 11636 перегляди

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Переговори США та рф підвищили попит на облігації, які фінансують війну путіна 17:59 • 15106 перегляди

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