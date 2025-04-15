Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Євросоюз призупиняє заплановані контрмита на американські товари на 90 днів. Це сталося після оголошення США мораторію на тарифи для переговорів.
Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.
Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів з США для безперебійної торгівлі. ЄС диверсифікує партнерство з країнами, що складають 87% світової торгівлі.
Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.
Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.
Китай пообіцяв вжити заходів для захисту прав та інтересів після запровадження США 104% мита. Пекін готовий боротися до кінця, якщо США наполягатимуть на своєму тиску.
Урсула фон дер Ляєн закликала Китай допомогти Україні та пом'якшити наслідки митної війни, ініційованої США. Також обговорено підтримку реформованої торгової системи.
Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.
Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислові товари та готовий до контрзаходів. В'єтнам також хоче знизити мита для США до нуля.
Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.
Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.
Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.
Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи захищати свої інтереси у відповідь на підвищення митних зборів США. Водночас ЄС відкритий до конструктивних переговорів.
Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.
Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.
Євросоюз готовий відповісти на можливі тарифи США широким спектром заходів, включаючи санкції проти американських технологічних компаній. Урсула фон дер Ляєн наголосила на готовності до рішучих контрзаходів.
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.
В Єврокомісії заявили, що їм невідомо про обговорення Урсулою фон дер Ляєн з Фрідріхом Мерцем відновлення "Північних потоків". ЄС прихильний до відмови від російського палива.
Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.
Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.
Франція пропонує ЄС вперше застосувати "антипримусовий інструмент" проти США, якщо Трамп використає мита для зміни політики блоку. Рішення залежить від дій США 2 квітня.
Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.
У кремлі заявили, що Європа стає "партією війни", оскільки країни ЄС посилюють оборону. ЄС схвалив план переозброєння на 800 млрд євро через загрозу з боку росії.