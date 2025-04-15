Урсула фон дер Ляєн

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24037 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149614 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135207 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131800 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132473 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195211 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77326 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 1554 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4716 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

Євросоюз призупиняє заплановані контрмита на американські товари на 90 днів. Це сталося після оголошення США мораторію на тарифи для переговорів.

Економіка • 10 квітня, 10:59 • 109299 перегляди

Шмигаль - фон дер Ляєн: важливо якнайшвидше відкрити кластери переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.

Політика • 10 квітня, 10:08 • 8399 перегляди

Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам з США - Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів з США для безперебійної торгівлі. ЄС диверсифікує партнерство з країнами, що складають 87% світової торгівлі.

Новини Світу • 10 квітня, 08:07 • 10211 перегляди

Угорщина єдиною виступила проти мит ЄС у відповідь на тарифи Трампа

Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.

Економіка • 9 квітня, 14:39 • 11848 перегляди

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.

Економіка • 9 квітня, 13:31 • 10409 перегляди

Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів: Пекін відреагував на 104% мита

Китай пообіцяв вжити заходів для захисту прав та інтересів після запровадження США 104% мита. Пекін готовий боротися до кінця, якщо США наполягатимуть на своєму тиску.

Економіка • 9 квітня, 08:36 • 5892 перегляди

Фон дер Ляєн обговорила з прем'єром Китаю мир в Україні та ризики торгової війни

Урсула фон дер Ляєн закликала Китай допомогти Україні та пом'якшити наслідки митної війни, ініційованої США. Також обговорено підтримку реформованої торгової системи.

Політика • 8 квітня, 12:10 • 11068 перегляди

Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5578 перегляди

ЄС введе перший пакет заходів у відповідь проти мит США 15 квітня, а наступний 15 травня - Шефчович

Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.

Економіка • 7 квітня, 16:01 • 11561 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13525 перегляди

Євросоюз пропонує США нульові мита на промислові товари

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислові товари та готовий до контрзаходів. В'єтнам також хоче знизити мита для США до нуля.

Економіка • 7 квітня, 14:36 • 179536 перегляди

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави

Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.

Політика • 5 квітня, 11:06 • 15662 перегляди

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

Політика • 3 квітня, 14:39 • 10689 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9741 перегляди

"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.

Новини Світу • 3 квітня, 11:22 • 7758 перегляди
Ексклюзив

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.

Економіка • 3 квітня, 09:14 • 374458 перегляди

Президент Єврокомісії відреагувала на мита США: Європа готова до захисту своїх інтересів, але й відкрита до діалогу

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи захищати свої інтереси у відповідь на підвищення митних зборів США. Водночас ЄС відкритий до конструктивних переговорів.

Економіка • 3 квітня, 04:03 • 4734 перегляди

росія може бути готова до нападу на одну чи декілька країн через п'ять років? В ЄС озвучили новий тривожний прогноз

Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.

Політика • 2 квітня, 13:54 • 18745 перегляди

ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.

Економіка • 1 квітня, 18:30 • 14960 перегляди

"Всі інструменти на столі": у ЄС готують відповідь на "тарифні війни" Трампа

Євросоюз готовий відповісти на можливі тарифи США широким спектром заходів, включаючи санкції проти американських технологічних компаній. Урсула фон дер Ляєн наголосила на готовності до рішучих контрзаходів.

Новини Світу • 1 квітня, 10:34 • 12125 перегляди

Фіцо зізнався, що фон дер Ляйєн його "жахливо насварила" через переговори з Трампом: у соцмережі він уточнив ситуацію

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.

Новини Світу • 31 березня, 16:31 • 22527 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

В Єврокомісії заявили, що їм невідомо про обговорення Урсулою фон дер Ляєн з Фрідріхом Мерцем відновлення "Північних потоків". ЄС прихильний до відмови від російського палива.

Економіка • 28 березня, 15:09 • 773204 перегляди

Саміт "коаліції охочих" у Парижі завершується, лідери залишають Єлисейський палац

Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.

Війна • 27 березня, 12:48 • 21350 перегляди

США введуть 25% мито на імпортні авто з 2 квітня

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.

Новини Світу • 26 березня, 22:45 • 17710 перегляди

На тлі рекордних протестів у Сербії, лідери ЄС закликають президента Вучича зважиться на докорінні реформи

Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12432 перегляди

Франція хоче "найпотужнішого інструменту" ЄС проти США у разі нових мит: Bloomberg дізналося, про що йдеться

Франція пропонує ЄС вперше застосувати "антипримусовий інструмент" проти США, якщо Трамп використає мита для зміни політики блоку. Рішення залежить від дій США 2 квітня.

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Премʼєр Британії анонсував нові зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.

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Настрій на мілітаризацію: у кремлі стурбовані, що Європа посилює свої військові можливості

У кремлі заявили, що Європа стає "партією війни", оскільки країни ЄС посилюють оборону. ЄС схвалив план переозброєння на 800 млрд євро через загрозу з боку росії.

Політика • 20 березня, 12:47 • 13719 перегляди