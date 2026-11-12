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The New York Times

Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для України

Київ • УНН

 • 3694 перегляди

Єврокомісія готує 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію для покриття фінансових потреб України у 2027 році. Їх представлять до саміту ЄС.

Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала мирні переговори в Абу-Дабі і позитивно оцінила залучення європейців. Водночас топчиновниця ЄС анонсувала представлення нового пакету санкцій проти рф та пропозицію щодо підтримки України до наступного саміту ЄС. Про це вона сказала журналістам, прибувши на неформальний саміт європейських лідерів у Дубліні в Ірландії 12 листопада, пише УНН.

Деталі

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч Європейської політичної спільноти та неформальну Європейську раду тут, у Дубліні. Ми обговоримо багато тем, але також у кулуарах обговоримо мирні переговори в Абу-Дабі", - вказала фон дер Ляєн.

"Я дуже вітаю мирні переговори в Абу-Дабі, і добре, що європейці були представлені для захисту наших інтересів, а також тому, що Президент Зеленський про це попросив. І він попросив європейців підтримати його в цих переговорах, і ми підтримуватимемо Україну, чи то у воєнний час, чи в мирний", - наголосила голова Єврокомісії.

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Тим часом на саміт у Дубліні прибув і Президент України Володимир Зеленський. Президента України привітав прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Про санкції проти рф і підтримку України

"У цьому контексті також слід зазначити, що ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Єврокомісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році. Ми представимо пакет санкцій та пропозицію щодо фінансових потреб до наступної Європейської ради", - наголосила фон дер Ляєн.

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Спеціальне засідання Європейської ради скликано 26-27 листопада 2026 року. Головними темами, як очікується, стануть багаторічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки та виділення фінансової допомоги Україні на 2027 рік.

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Юлія Шрамко

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