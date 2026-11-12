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The New York Times

Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для Украины

Киев • УНН

 • 4958 просмотра

Еврокомиссия готовит 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году. Их представят до саммита ЕС.

Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала мирные переговоры в Абу-Даби и положительно оценила участие европейцев. В то же время высокопоставленная чиновница ЕС анонсировала представление нового пакета санкций против рф и предложения по поддержке Украины до следующего саммита ЕС. Об этом она сказала журналистам, прибыв на неформальный саммит европейских лидеров в Дублине в Ирландии 12 ноября, пишет УНН.

Подробности

"Я с нетерпением жду встречи Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета здесь, в Дублине. Мы обсудим много тем, но также в кулуарах обсудим мирные переговоры в Абу-Даби", — указала фон дер Ляйен.

"Я очень приветствую мирные переговоры в Абу-Даби, и хорошо, что европейцы были представлены для защиты наших интересов, а также потому, что об этом попросил Президент Зеленский. И он попросил европейцев поддержать его в этих переговорах, и мы будем поддерживать Украину — будь то во время войны или в мирное время", — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

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Тем временем на саммит в Дублине прибыл и Президент Украины Владимир Зеленский. Президента Украины приветствовал премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

О санкциях против рф и поддержке Украины

"В этом контексте также следует отметить, что мы готовим 22-й пакет санкций. И мы, как Европейская комиссия, готовим предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году. Мы представим пакет санкций и предложение по финансовым потребностям до следующего заседания Европейского совета", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Специальное заседание Европейского совета созвано на 26–27 ноября 2026 года. Главными темами, как ожидается, станут многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы и выделение финансовой помощи Украине на 2027 год.

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Юлия Шрамко

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