Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для Украины
Киев • УНН
Еврокомиссия готовит 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году. Их представят до саммита ЕС.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала мирные переговоры в Абу-Даби и положительно оценила участие европейцев. В то же время высокопоставленная чиновница ЕС анонсировала представление нового пакета санкций против рф и предложения по поддержке Украины до следующего саммита ЕС. Об этом она сказала журналистам, прибыв на неформальный саммит европейских лидеров в Дублине в Ирландии 12 ноября, пишет УНН.
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"Я с нетерпением жду встречи Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета здесь, в Дублине. Мы обсудим много тем, но также в кулуарах обсудим мирные переговоры в Абу-Даби", — указала фон дер Ляйен.
"Я очень приветствую мирные переговоры в Абу-Даби, и хорошо, что европейцы были представлены для защиты наших интересов, а также потому, что об этом попросил Президент Зеленский. И он попросил европейцев поддержать его в этих переговорах, и мы будем поддерживать Украину — будь то во время войны или в мирное время", — подчеркнула председатель Еврокомиссии.
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Тем временем на саммит в Дублине прибыл и Президент Украины Владимир Зеленский. Президента Украины приветствовал премьер-министр Ирландии Михал Мартин.
О санкциях против рф и поддержке Украины
"В этом контексте также следует отметить, что мы готовим 22-й пакет санкций. И мы, как Европейская комиссия, готовим предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году. Мы представим пакет санкций и предложение по финансовым потребностям до следующего заседания Европейского совета", — подчеркнула фон дер Ляйен.
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