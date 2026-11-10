ЕС стремится покрыть две трети дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро

Европейский Союз стремится обеспечить покрытие дефицита финансирования Украины на уровне двух третей из 70 млрд евро в 2027 году. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис журналистам 9 ноября, прибыв на заседание Еврогруппы, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссар указал на кредит в поддержку Украины (Ukraine Support Loan) на 2027 год, "где мы опираемся на подход, который применяем в этом году, с финансированием в объеме 45 миллиардов евро: примерно треть — для бюджетной поддержки, 2/3 — для поддержки обороны и часть бюджетной поддержки".

По его словам, финансирование "разделено поровну между макрофинансовой помощью и Ukraine Facility".

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И параллельно мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось, то есть это дополнительные 70 миллиардов евро, из которых ЕС стремится покрыть примерно 2/3, то есть, если быть точным, еще 45 миллиардов евро, но сейчас мы работаем над этими вариантами, которые позднее будут представлены государствам-членам - сообщил Домбровскис.

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