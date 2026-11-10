ЕС стремится покрыть две трети дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро

$45.410.0950.820.17
ukenru
08:42 • 2644 просмотра
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и россии
07:41 • 14494 просмотра
Украинская делегация начала работу в Абу-Даби - с кем первые встречи
07:29 • 12961 просмотра
США спросили Россию о гарантиях безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО — FT
07:00 • 11945 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол
06:40 • 13222 просмотра
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
06:20 • 19142 просмотра
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
05:59 • 12975 просмотра
Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России
05:36 • 14837 просмотра
Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби
05:33 • 11703 просмотра
Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия
04:16 • 15024 просмотра
Украина планирует создать собственную спутниковую сеть связи стоимостью в сотни миллионов евро, для которой потребуется более 100 спутников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией9 ноября, 23:16 • 15658 просмотра
российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT10 ноября, 00:16 • 11647 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги10 ноября, 01:05 • 11620 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи10 ноября, 02:05 • 15826 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 14754 просмотра
публикации
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
Эксклюзив
06:20 • 19126 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 37653 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 39017 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 37155 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 36221 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит05:53 • 11408 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros05:06 • 11553 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 15371 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи10 ноября, 02:05 • 16421 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги10 ноября, 01:05 • 12079 просмотра
Актуальное
Financial Times
Техника
Ил-78
Сериал
Фильм

ЕС стремится покрыть две трети дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро

Киев • УНН

 • 838 просмотра

ЕС планирует покрыть около двух третей дополнительного дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро в 2027 году. Речь идет о 45 млрд евро.

ЕС стремится покрыть две трети дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро

Европейский Союз стремится обеспечить покрытие дефицита финансирования Украины на уровне двух третей из 70 млрд евро в 2027 году. Об этом заявил  комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис журналистам 9 ноября, прибыв на заседание Еврогруппы, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссар указал на кредит в поддержку Украины (Ukraine Support Loan) на 2027 год, "где мы опираемся на подход, который применяем в этом году, с финансированием в объеме 45 миллиардов евро: примерно треть — для бюджетной поддержки, 2/3 — для поддержки обороны и часть бюджетной поддержки".

По его словам, финансирование "разделено поровну между макрофинансовой помощью и Ukraine Facility".

ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах20.10.26, 10:45 • 23150 просмотров

И параллельно мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось, то есть это дополнительные 70 миллиардов евро, из которых ЕС стремится покрыть примерно 2/3, то есть, если быть точным, еще 45 миллиардов евро, но сейчас мы работаем над этими вариантами, которые позднее будут представлены государствам-членам

- сообщил Домбровскис.

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT 09.11.26, 18:57 • 9692 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейский Союз
Украина