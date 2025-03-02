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Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях
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Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях
Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА
Датчики наблюдения за качеством воздуха в Киеве показывают повышенный уровень загрязнения из-за тумана. КГГА сообщает, что реальный уровень загрязнения низкий, а радиационный фон в норме.
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и резкие перепады температуры
В Украине 2 марта ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от -5°C на востоке до +8°C на западе, с самыми теплыми показателями в центральных регионах.
В Киеве снова объявлена воздушная тревога: угроза баллистического удара
В столице Украины объявлена повторная воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о возможной угрозе баллистического удара по Киеву.
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные Силы сообщили о движении БпЛА в направлении Киева.
Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку российских "Шахедов"
В Киеве около часа ночи были слышны взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. Кличко сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников
ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.
В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.
Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства
В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте работают правоохранители и эксперты, ведется поиск подозреваемого.
Погода в начале весны: дождь и мокрый снег, немного теплее на западе и холоднее всего на востоке
Атмосферный фронт принесет в Украину дождь и мокрый снег 1-2 марта. На западе ожидается до +7°C, на востоке до -9°C, с постепенным потеплением в течение следующей недели.
На станции киевского метро «Теремки» откроют второй выход: когда
С 1 марта на станции метро «Теремки» возобновит работу второй вестибюль, ведущий к ТРЦ «Магелан». Вход и выход через оба вестибюля будет работать с утра до вечера по определенному графику.
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали
Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры
В Украине ожидается переменная облачная погода с температурой от -4°C до +6°C. На западе прогнозируются дожди, в восточных регионах будет холоднее, остальная территория - без осадков.
В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за БпЛА
Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице из-за угрозы БпЛА. Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников над несколькими областями Украины.
ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей
На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину
На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.
«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов
В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.
В столице Украины мошенники «выдали замуж» умершую владелицу трехкомнатной квартиры
Трое мошенников организовали аферу по завладению квартирой стоимостью 2,7 млн грн через поддельное свидетельство о браке. Злоумышленники нашли мужчину, который выдавал себя за мужа умершей владелицы для получения наследства.
На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА
В Голосеевском районе Киева поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 мм. 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы продлятся сутки.
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА
В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ из-за маловетреной погоды. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар
российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО
В Киеве слышны взрывы и работает противовоздушная оборона. Городской голова Виталий Кличко сообщил об угрозе атаки БпЛА с двух направлений и призвал находиться в укрытиях.
Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда
Верховный Суд обязал подрядчика вернуть в бюджет Киева 139 млн грн, полученных в качестве процентов с депозита. Компания разместила на депозите средства, выделенные на строительство метро на Виноградарь.
В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия
В Киеве в течение ночи воздушная тревога продолжалась почти 8 часов. Силы ПВО сбили вражеский БПЛА над Голосеевским районом, обломки упали в лесопарковой зоне, жертв и разрушений нет.
Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях
Метрополитен Киева постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях. На станциях наблюдаются скопления людей, метрополитен работает над нормализацией движения.
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке
В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы
В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах
В результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях
В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Местные власти призывают население находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.