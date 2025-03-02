Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.