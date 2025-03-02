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ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.

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В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.

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Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте работают правоохранители и эксперты, ведется поиск подозреваемого.

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На станции киевского метро «Теремки» откроют второй выход: когда

С 1 марта на станции метро «Теремки» возобновит работу второй вестибюль, ведущий к ТРЦ «Магелан». Вход и выход через оба вестибюля будет работать с утра до вечера по определенному графику.

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В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за БпЛА

В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за БпЛА

Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице из-за угрозы БпЛА. Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников над несколькими областями Украины.

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ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.

Киев • 27 февраля, 18:26 • 29953 просмотра
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.

Киев • 27 февраля, 13:47 • 32773 просмотра
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.

Война • 26 февраля, 21:46 • 77603 просмотра
«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.

Киев • 26 февраля, 15:19 • 33558 просмотра
В столице Украины мошенники «выдали замуж» умершую владелицу трехкомнатной квартиры

В столице Украины мошенники «выдали замуж» умершую владелицу трехкомнатной квартиры

Трое мошенников организовали аферу по завладению квартирой стоимостью 2,7 млн грн через поддельное свидетельство о браке. Злоумышленники нашли мужчину, который выдавал себя за мужа умершей владелицы для получения наследства.

Киев • 26 февраля, 11:20 • 32379 просмотра
На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА

На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА

В Голосеевском районе Киева поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 мм. 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы продлятся сутки.

Общество • 26 февраля, 08:00 • 36470 просмотра
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ из-за маловетреной погоды. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Общество • 26 февраля, 06:49 • 101194 просмотра
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.

Война • 25 февраля, 22:27 • 83359 просмотра
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве слышны взрывы и работает противовоздушная оборона. Городской голова Виталий Кличко сообщил об угрозе атаки БпЛА с двух направлений и призвал находиться в укрытиях.

Война • 25 февраля, 20:59 • 52648 просмотра
Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда

Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградарь, вернет 139 млн грн в бюджет Киева - решение Верховного Суда

Верховный Суд обязал подрядчика вернуть в бюджет Киева 139 млн грн, полученных в качестве процентов с депозита. Компания разместила на депозите средства, выделенные на строительство метро на Виноградарь.

Экономика • 25 февраля, 13:48 • 35497 просмотра
В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия

В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия

В Киеве в течение ночи воздушная тревога продолжалась почти 8 часов. Силы ПВО сбили вражеский БПЛА над Голосеевским районом, обломки упали в лесопарковой зоне, жертв и разрушений нет.

Война • 25 февраля, 08:15 • 55434 просмотра
Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

Метрополитен Киева постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях. На станциях наблюдаются скопления людей, метрополитен работает над нормализацией движения.

Общество • 25 февраля, 07:08 • 93426 просмотра
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.

Общество • 25 февраля, 06:06 • 33455 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.

Общество • 25 февраля, 05:41 • 44702 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

В результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.

Общество • 25 февраля, 04:12 • 103126 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Местные власти призывают население находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.

Война • 25 февраля, 03:20 • 112572 просмотра