Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества

Вечером в пятницу, 30 октября, враг трижды попал БПЛА в один из объектов критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

По его словам, из-за этого в городе возникли проблемы с водоснабжением, в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Позже Кличко отметил, что Оболонский район — уже с водоснабжением.

Святошинский, Подольский и Шевченковский — пока со сниженным давлением подачи воды. Левый берег города, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы — без воды