Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества
Киев • УНН
российские БпЛА трижды ударили по критической инфраструктуре Киева. Часть районов осталась без воды, продолжаются аварийные работы.
Вечером в пятницу, 30 октября, враг трижды попал БПЛА в один из объектов критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, из-за этого в городе возникли проблемы с водоснабжением, в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Позже Кличко отметил, что Оболонский район — уже с водоснабжением.
Святошинский, Подольский и Шевченковский — пока со сниженным давлением подачи воды. Левый берег города, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы — без воды
Он добавил, что аварийные работы продолжаются.
Напомним
Вечером 30 октября российский удар повредил критическую инфраструктуру Киева. Без электричества остались части четырех районов.
Киев без света: сколько времени столица сможет оставаться с водой во время длительного блэкаута27.10.26, 20:01 • 23928 просмотров