Удар рф по критичній інфраструктурі залишив райони Києва без світла
Київ • УНН
Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів, енергетики працюють.
російські окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Києві увечері 30 жовтня. Внаслідок цього частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів опинились без світла. Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає УНН.
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Графіки відключень в цих районах наразі не діють. Енергетики столиці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання та повернути світло киянам
Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив про пошкодження в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів в Шевченківському районі столиці.
Нагадаємо
російські війська знову вдарили по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії.