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OpenAI презентувала GPT-4.1: покращене кодування та розуміння контексту

OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4. 1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.

Технології • 15 квітня, 06:40 • 2808 перегляди

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

OpenAI випустила оновлення для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Тепер ІІ-помічник рідше перериває користувачів, а для платних підписників покращено індивідуальність голосового помічника.

Технології • 25 березня, 10:45 • 10561 перегляди

Норвежець судитиметься OpenAI: ChatGPT вигадав, що чоловіка звинувачують у вбивстві власних дітей

Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.

Новини Світу • 21 березня, 15:03 • 21068 перегляди

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.

Новини Світу • 16 березня, 07:53 • 20471 перегляди

Європол провів масштабну операцію проти ШІ-матеріалів насильства над дітьми: затримано 25 людей

У 18 країнах проведено операцію "Камберленд" проти поширення ШІ-матеріалів насильства над дітьми. Затримано 25 осіб, виявлено 272 підозрюваних та вилучено 173 електронних пристрої.

Новини Світу • 28 лютого, 14:07 • 17432 перегляди

OpenAI представила нову модель GPT-4.5 з покращеним "емоційним інтелектом"

OpenAI випустила нову мовну модель GPT-4. 5, яка є найбільшою та найкращою для чату на даний момент. Модель отримала покращену здатність розпізнавати шаблони та менше схильна до галюцинацій, доступ до неї спочатку отримають розробники та власники ChatGPT Pro.

Новини Світу • 28 лютого, 13:57 • 21395 перегляди

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.

Новини Світу • 28 лютого, 08:11 • 26610 перегляди

Nvidia різко наростила продажі в четвертому кварталі через попит на ШІ-чіпи

Nvidia повідомила про виторг у 39,3 млрд доларів у четвертому кварталі, що на 78% більше ніж торік. Компанія очікує подальше зростання продажів до 43 млрд доларів у першому кварталі 2026 фінансового року.

Економіка • 27 лютого, 06:48 • 29407 перегляди

Новий ШІ Grok AI Маска назвав Трампа і свого творця гідними смертної кари: xAI проводить розслідування

Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.

Новини Світу • 23 лютого, 07:38 • 35514 перегляди
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Як написати ідеальне резюме: поради від HR

HR-експерт розповів про ключові правила складання ефективного резюме в сучасних умовах. Надано детальні рекомендації щодо структури, оформлення та актуальних трендів резюме 2025 року.

Суспільство • 12 лютого, 13:50 • 250664 перегляди

Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення - дослідження

Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.

Технології • 12 лютого, 07:24 • 27889 перегляди

Українські цифрові документи зможуть працювати в ЄС

ЄС запускає Digital Identity Wallet для використання електронних документів між країнами до кінця 2026 року. Україна вже тестує інтеграцію "Дії" з цією системою для реєстрації SIM-карт та банківських послуг.

Технології • 10 лютого, 10:19 • 26184 перегляди

OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.

Новини Світу • 8 лютого, 18:56 • 34260 перегляди

Apple може презентувати новий iPhone SE вже на наступному тижні - Bloomberg

Apple планує презентувати оновлений iPhone SE з дизайном iPhone 14, Face ID та USB-C портом. Смартфон отримає новий чіп A18 та може бути анонсований вже наступного тижня.

Технології • 7 лютого, 10:35 • 22602 перегляди

OpenAI запускає резидентство даних у Європі: що це означає

OpenAI запустила резидентство даних у Європі для відповідності місцевим вимогам щодо суверенітету даних. Нова система дозволяє обробляти та зберігати дані європейських клієнтів ChatGPT Enterprise та API в межах регіону.

Новини Світу • 6 лютого, 14:46 • 28340 перегляди

Google розкрив амбітні плани щодо революції в пошуку за допомогою ШІ

Сундар Пічаї анонсував масштабні зміни в Google Search з впровадженням нових ШІ-технологій. Компанія планує інтегрувати Project Astra, Gemini Deep Research та Project Mariner для трансформації користувацького досвіду.

Суспільство • 5 лютого, 10:54 • 25473 перегляди
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Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку маркетів, але невідомо, що в нього "під капотом" - Мінцифри

DeepSeek пройшов перевірку App Store та Google Play, але його безпеку ще аналізують. За словами Борнякова, додаток перевірений маркетплейсами і навряд чи містить шпигунські програми.

Політика • 4 лютого, 16:05 • 119952 перегляди

ChatGPT отримав нову функцію для проведення глибоких досліджень: що це змінить

OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, що дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства".

Суспільство • 3 лютого, 11:12 • 31266 перегляди

OpenAI був на "неправильній стороні історії" щодо відкритого коду - Альтман

Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.

Новини Світу • 1 лютого, 13:08 • 33463 перегляди

Конгрес США заборонив співробітникам використовувати чат-бот DeepSeek

Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.

Новини Світу • 31 січня, 01:48 • 33882 перегляди

Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії

Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.

Новини Світу • 30 січня, 23:54 • 29769 перегляди

Михайло Федоров на подкасті "Закрив раунд": Як перевести міністерство на OKR

Міністр цифрової трансформації розповів, як змінювалося відомство за останні два роки. Також говорив про впровадження OKR і ключові виклики на шляху до цифровізації.

Суспільство • 29 січня, 11:15 • 25856 перегляди

Ажіотаж навколо DeepSeek: що варто знати про застосунок та чи він безпечний

Китайський ШІ-застосунок DeepSeek обігнав ChatGPT в App Store США та спричинив падіння акцій технологічних компаній. Експерти попереджають про ризики конфіденційності через зберігання даних на серверах у Китаї.

Технології • 29 січня, 10:08 • 124796 перегляди

Найбагатші люди світу втратили $108 млрд через китайський ШІ-стартап

500 найбагатших людей світу втратили $108 млрд через падіння акцій технологічних компаній. Найбільших втрат зазнали Ларрі Еллісон ($27,6 млрд) та Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) через китайський ШІ-стартап DeepSeek.

Економіка • 28 січня, 13:56 • 31310 перегляди

Китайський конкурент ChatGPT DeepSeek зазнав масштабної кібератаки

Китайський ШІ-стартап DeepSeek повідомив про масштабні кібератаки після того, як обігнав ChatGPT в App Store. Компанія тимчасово обмежила реєстрацію нових користувачів через технічні проблеми.

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Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek

Новий китайський ШІ DeepSeek, створений за $6 млн, обійшов ChatGPT в App Store. Мінцифри України вважає це еволюцією, а не революцією, попри значне падіння акцій tech-гігантів.

Економіка • 27 січня, 18:07 • 45437 перегляди

Китайський ШІ-додаток DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store у США

Застосунок AI Assistant від китайського стартапу DeepSeek став №1 серед безкоштовних додатків в App Store США. Успіх досягнуто попри обмеження США на експорт передових чипів до Китаю.

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Нова модель ChatGPT буде безкоштовною - Альтман

Сем Альтман повідомив про запуск безкоштовної версії ChatGPT o3-mini. Нова модель матиме покращені можливості мислення, а преміум-користувачі отримають необмежену кількість запитів.

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Маркери авторського права: Цукерберг порівнює використання Meta захищених книг з YouTube

Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.

Технології • 16 січня, 11:08 • 24100 перегляди