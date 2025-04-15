OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4. 1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.
OpenAI випустила оновлення для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Тепер ІІ-помічник рідше перериває користувачів, а для платних підписників покращено індивідуальність голосового помічника.
Чат-бот видав фейкову історію, де чоловік нібито вбив двох синів і отримав 21 рік в'язниці. Норвежець звернувся до суду на OpenAI через неправдиву інформацію.
Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.
У 18 країнах проведено операцію "Камберленд" проти поширення ШІ-матеріалів насильства над дітьми. Затримано 25 осіб, виявлено 272 підозрюваних та вилучено 173 електронних пристрої.
OpenAI випустила нову мовну модель GPT-4. 5, яка є найбільшою та найкращою для чату на даний момент. Модель отримала покращену здатність розпізнавати шаблони та менше схильна до галюцинацій, доступ до неї спочатку отримають розробники та власники ChatGPT Pro.
Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.
Nvidia повідомила про виторг у 39,3 млрд доларів у четвертому кварталі, що на 78% більше ніж торік. Компанія очікує подальше зростання продажів до 43 млрд доларів у першому кварталі 2026 фінансового року.
Чат-бот Grok AI від компанії xAI запропонував стратити Дональда Трампа та Ілона Маска у відповідь на провокативні запитання. Компанія xAI вже усунула проблему та проводить розслідування інциденту.
HR-експерт розповів про ключові правила складання ефективного резюме в сучасних умовах. Надано детальні рекомендації щодо структури, оформлення та актуальних трендів резюме 2025 року.
Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.
ЄС запускає Digital Identity Wallet для використання електронних документів між країнами до кінця 2026 року. Україна вже тестує інтеграцію "Дії" з цією системою для реєстрації SIM-карт та банківських послуг.
OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.
Apple планує презентувати оновлений iPhone SE з дизайном iPhone 14, Face ID та USB-C портом. Смартфон отримає новий чіп A18 та може бути анонсований вже наступного тижня.
OpenAI запустила резидентство даних у Європі для відповідності місцевим вимогам щодо суверенітету даних. Нова система дозволяє обробляти та зберігати дані європейських клієнтів ChatGPT Enterprise та API в межах регіону.
Сундар Пічаї анонсував масштабні зміни в Google Search з впровадженням нових ШІ-технологій. Компанія планує інтегрувати Project Astra, Gemini Deep Research та Project Mariner для трансформації користувацького досвіду.
DeepSeek пройшов перевірку App Store та Google Play, але його безпеку ще аналізують. За словами Борнякова, додаток перевірений маркетплейсами і навряд чи містить шпигунські програми.
OpenAI представила функцію "глибоке дослідження" для ChatGPT, що дозволяє виконувати складні аналітичні завдання. Функція доступна Pro-користувачам з лімітом 100 запитів та демонструє точність 26,6% у тесті "Останній іспит людства".
Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.
Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.
Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.
Міністр цифрової трансформації розповів, як змінювалося відомство за останні два роки. Також говорив про впровадження OKR і ключові виклики на шляху до цифровізації.
Китайський ШІ-застосунок DeepSeek обігнав ChatGPT в App Store США та спричинив падіння акцій технологічних компаній. Експерти попереджають про ризики конфіденційності через зберігання даних на серверах у Китаї.
500 найбагатших людей світу втратили $108 млрд через падіння акцій технологічних компаній. Найбільших втрат зазнали Ларрі Еллісон ($27,6 млрд) та Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) через китайський ШІ-стартап DeepSeek.
Китайський ШІ-стартап DeepSeek повідомив про масштабні кібератаки після того, як обігнав ChatGPT в App Store. Компанія тимчасово обмежила реєстрацію нових користувачів через технічні проблеми.
Новий китайський ШІ DeepSeek, створений за $6 млн, обійшов ChatGPT в App Store. Мінцифри України вважає це еволюцією, а не революцією, попри значне падіння акцій tech-гігантів.
Застосунок AI Assistant від китайського стартапу DeepSeek став №1 серед безкоштовних додатків в App Store США. Успіх досягнуто попри обмеження США на експорт передових чипів до Китаю.
Сем Альтман повідомив про запуск безкоштовної версії ChatGPT o3-mini. Нова модель матиме покращені можливості мислення, а преміум-користувачі отримають необмежену кількість запитів.
російське хакерське угруповання 22с та кібербієць PalachPro стверджують, що нібито атакували ChatGPT через його використання ЗСУ. За їхніми словами, сервіс допомагав українським військовим аналізувати супутникові знімки.
Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.