Норвегія виділяє майже 120 мільйонів євро на систему ЗРК Patriot для Румунії замість переданого Україні

Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.