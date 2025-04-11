Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.
Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.
Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Данія передала F-16, а інші країни виділяють кошти на дрони, танки та системи ППО.
Німеччина анонсувала постачання 6 тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 з ШІ для України. Безпілотники мають дальність польоту 100 км, можуть самостійно знаходити цілі та протистояти РЕБ противника.
На засіданні "Рамштайн" Німеччина оголосила про передачу Україні близько 100 керованих ракет для ЗРК IRIS-T. Підтримка України була підтверджена більш ніж 50 країнами-учасницями.
Міністр оборони України Умєров провів зустріч з німецьким колегою Пісторіусом у Києві. Україна отримає 60 нових ракет для систем ППО IRIS-T та обговорила постачання артилерійських снарядів.
МЗС та Міноборони ФРН підготували план додаткової військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Канцлер Шольц не схвалив ініціативу, пояснюючи це достатнім фінансуванням на 2025 рік.
Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом щодо військової співпраці. Литва щорічно виділяє 0,25% ВВП на оборонні потреби України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив доставку шостої системи IRIS-T SLM в Україну. Також продовжуються поставки Gepard SPAAG разом з боєприпасами, виробництво яких відновлено.
Глава МЗС Сибіга закликав терміново передати Україні системи NASAMS, HAWK або IRIS-T. росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.
Міністр фінансів Німеччини підтвердив гарантії підтримки України в 2025 році, незважаючи на відсутність постійного бюджету. Проєкт передбачає скорочення допомоги до 4 млрд євро з 8 млрд у 2024 році.
За підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО визначено системи ППО для швидкої передачі Україні. Україна терміново потребує 20 систем типу Hawk, NASAMS чи IRIS-T для захисту критичної інфраструктури.
Швеція та Данія підписали контракт на закупівлю 205 бойових машин Stridsfordon 90 на суму 25 млрд крон. Україна отримає 40 сучасних БМП, поставки розпочнуться з 2026 року.
Міністр закордонних справ Нідерландів оголосив про виділення 22 млн євро для України. Кошти спрямують на розвиток систем протиповітряної оборони та посилення кіберстійкості.
Зеленський повідомив про очікування нових систем ППО від партнерів у грудні та січні. Німеччина передасть шосту систему IRIS-T, а також пускові установки Patriot та Gepard.
Міністр Сибіга під час візиту в штаб-квартиру НАТО закликав надати 20 додаткових систем ППО для захисту від блекаутів. На засіданні Ради Україна-НАТО він також нагадав про 30-річчя Будапештського меморандуму.
Олаф Шольц оголосив про надання Україні екстреної зимової допомоги для ремонту пошкоджень та відновлення теплопостачання. Також Німеччина передасть системи IRIS-T, Patriot та Gepard у грудні.
Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.
Під час візиту Шольца до Києва лідери відвідали підприємство з виробництва безпілотників. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги на 650 млн євро, що включає системи ППО та бронетехніку.
Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини щодо систем ППО та подальшої підтримки. Лідери обговорили посилення тиску на росію та деталі розмови Шольца з рутіним.
Керівник штабу планування Німеччини повідомив про можливе проведення засідання Контактної групи з питань оборони України у грудні. Розглядається варіант зустрічі на рівні лідерів держав за участю президента США.
Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця 2024 року. Перші системи IRIS-T SLM і SLS надійдуть до України вже до Різдва.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу шостої системи ППО IRIS-T до кінця року. Під час розмови з Зеленським обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку формату "Рамштайн".
Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.