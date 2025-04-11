$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 12427 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 13016 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 11901 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33401 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 163376 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140563 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143294 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136560 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136584 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196808 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51110 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 64850 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 70867 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 63966 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 43655 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 12437 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 13031 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 20712 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 30034 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 64951 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10916 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15075 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16777 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112331 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113798 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

IRIS-T

Новини по темi

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12722 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9331 перегляди

Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7691 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Війна • 11 квітня, 07:48 • 106404 перегляди

Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.

Політика • 1 квітня, 20:06 • 10078 перегляди

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.

Війна • 17 березня, 12:14 • 161746 перегляди

Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.

Війна • 16 березня, 20:19 • 18406 перегляди

Німеччина передала Україні новий пакет зброї: що до нього увійшло

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.

Війна • 17 лютого, 17:30 • 29123 перегляди

"Рамштайн" під головуванням Британії: оголошено нові пакети допомоги для України

На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Данія передала F-16, а інші країни виділяють кошти на дрони, танки та системи ППО.

Війна • 14 лютого, 00:29 • 55977 перегляди

Дрони-камікадзе з ШІ: Німеччина анонсувала надання Україні нової військової допомоги

Німеччина анонсувала постачання 6 тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 з ШІ для України. Безпілотники мають дальність польоту 100 км, можуть самостійно знаходити цілі та протистояти РЕБ противника.

Політика • 13 лютого, 09:19 • 37173 перегляди

Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T

На засіданні "Рамштайн" Німеччина оголосила про передачу Україні близько 100 керованих ракет для ЗРК IRIS-T. Підтримка України була підтверджена більш ніж 50 країнами-учасницями.

Війна • 12 лютого, 22:06 • 33445 перегляди

Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для систем ППО IRIS-T - Умєров

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з німецьким колегою Пісторіусом у Києві. Україна отримає 60 нових ракет для систем ППО IRIS-T та обговорила постачання артилерійських снарядів.

Війна • 14 січня, 19:05 • 27301 перегляди

Нова мільярдна допомога на зброю Україні від ФРН: Шольц не схвалив, хоча МЗС та Міноборони Німеччини підтримують

МЗС та Міноборони ФРН підготували план додаткової військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Канцлер Шольц не схвалив ініціативу, пояснюючи це достатнім фінансуванням на 2025 рік.

Війна • 10 січня, 08:42 • 30895 перегляди

Зеленський обговорив з прем’єром Литви потребу в посиленні ППО

Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом щодо військової співпраці. Литва щорічно виділяє 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Війна • 20 грудня, 19:47 • 37061 перегляди

Німеччина передала Україні шосту систему IRIS-T

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив доставку шостої системи IRIS-T SLM в Україну. Також продовжуються поставки Gepard SPAAG разом з боєприпасами, виробництво яких відновлено.

Війна • 20 грудня, 09:46 • 23688 перегляди

Україна закликала терміново передати 20 систем ППО після нової масованої атаки рф

Глава МЗС Сибіга закликав терміново передати Україні системи NASAMS, HAWK або IRIS-T. росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.

Війна • 13 грудня, 09:11 • 21699 перегляди

Німецька допомога Україні в 2025 році гарантована: міністр фінансів Йорг Кукіс

Міністр фінансів Німеччини підтвердив гарантії підтримки України в 2025 році, незважаючи на відсутність постійного бюджету. Проєкт передбачає скорочення допомоги до 4 млрд євро з 8 млрд у 2024 році.

Економіка • 10 грудня, 03:37 • 125211 перегляди

Країни НАТО ідентифікувати низку систем ППО, які можна передати Україні в короткий термін – МЗС

За підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО визначено системи ППО для швидкої передачі Україні. Україна терміново потребує 20 систем типу Hawk, NASAMS чи IRIS-T для захисту критичної інфраструктури.

Війна • 6 грудня, 16:08 • 20864 перегляди

Швеція та Данія замовили БМП на 25 млрд: Україна отримає 40 одиниць

Швеція та Данія підписали контракт на закупівлю 205 бойових машин Stridsfordon 90 на суму 25 млрд крон. Україна отримає 40 сучасних БМП, поставки розпочнуться з 2026 року.

Війна • 6 грудня, 13:36 • 54367 перегляди

Нідерланди нададуть Україні 22 млн євро на проєкти розвитку ППО та кіберстійкості

Міністр закордонних справ Нідерландів оголосив про виділення 22 млн євро для України. Кошти спрямують на розвиток систем протиповітряної оборони та посилення кіберстійкості.

Війна • 4 грудня, 23:42 • 19192 перегляди

Очікуємо у грудні системи ППО від кількох партнерів - Зеленський

Зеленський повідомив про очікування нових систем ППО від партнерів у грудні та січні. Німеччина передасть шосту систему IRIS-T, а також пускові установки Patriot та Gepard.

Війна • 3 грудня, 18:14 • 22188 перегляди

Україна просить НАТО терміново надати 20 систем ППО для захисту взимку

Міністр Сибіга під час візиту в штаб-квартиру НАТО закликав надати 20 додаткових систем ППО для захисту від блекаутів. На засіданні Ради Україна-НАТО він також нагадав про 30-річчя Будапештського меморандуму.

Війна • 3 грудня, 12:35 • 19274 перегляди

Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу

Олаф Шольц оголосив про надання Україні екстреної зимової допомоги для ремонту пошкоджень та відновлення теплопостачання. Також Німеччина передасть системи IRIS-T, Patriot та Gepard у грудні.

Війна • 2 грудня, 15:43 • 44615 перегляди

Шольц підтвердив, що в грудні Німеччина надасть Україні IRIS-T

Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.

Війна • 2 грудня, 15:03 • 18773 перегляди

Зеленський показав Шольцу новітні безпілотники, виготовлені у співпраці з Німеччиною

Під час візиту Шольца до Києва лідери відвідали підприємство з виробництва безпілотників. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги на 650 млн євро, що включає системи ППО та бронетехніку.

Війна • 2 грудня, 13:43 • 37566 перегляди

Зеленський і Шольц обговорили нові кроки посилення оборони України

Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини щодо систем ППО та подальшої підтримки. Лідери обговорили посилення тиску на росію та деталі розмови Шольца з рутіним.

Війна • 29 листопада, 11:12 • 19373 перегляди

Новий "Рамштайн" може відбутися у грудні: що з участю Байдена

Керівник штабу планування Німеччини повідомив про можливе проведення засідання Контактної групи з питань оборони України у грудні. Розглядається варіант зустрічі на рівні лідерів держав за участю президента США.

Війна • 26 листопада, 07:04 • 21524 перегляди

Німеччина анонсувала нові поставки IRIS-T: коли Україна отримає системи ППО

Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця 2024 року. Перші системи IRIS-T SLM і SLS надійдуть до України вже до Різдва.

Новини Світу • 25 листопада, 22:15 • 14879 перегляди

Шоста система ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу шостої системи ППО IRIS-T до кінця року. Під час розмови з Зеленським обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку формату "Рамштайн".

Війна • 13 листопада, 18:28 • 28983 перегляди

Норвегія виділяє майже 120 мільйонів євро на систему ЗРК Patriot для Румунії замість переданого Україні

Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.

Війна • 29 жовтня, 13:37 • 17161 перегляди