Україна просить партнерів передати ракети для Patriot із власних запасів в обмін на майбутні поставки – Хмара

Україна має контракти на постачання ракет для систем Patriot, однак потребує їх уже зараз. Київ пропонує партнерам передати перехоплювачі з наявних запасів, а натомість отримати ракети з майбутніх поставок, призначених для України. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара за підсумками розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном, пише УНН.

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Під час переговорів Хмара розповів про наслідки нічної російської атаки та наголосив на необхідності терміново посилити захист від балістичних ракет.

Зараз важливо максимально оперативно посилити протидію балістичним загрозам. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі до Patriot. Україна готова працювати з партнерами над різними механізмами постачання. Для нас важлива кожна поставка перехоплювачів і кожна можливість захистити людей, цивільну та критичну інфраструктуру – наголосив Хмара.

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Окрім ракет для Patriot, міністри обговорили прискорення постачання боєприпасів для систем IRIS-T, а також передачу Україні шведських переносних зенітних ракетних комплексів і ракет до них.

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Окрему увагу приділили винищувачам Gripen. За словами Хмари, Україна та Швеція продовжують підготовку екіпажів відповідно до плану.

Міністр наголосив, що отримання цих літаків разом з озброєнням дозволить посилити українську авіацію та ефективніше протидіяти російським літакам, які запускають керовані авіабомби по прифронтових містах.

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