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MIM-104 Patriot
The Washington Post
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Трамп може повністю припинити постачання ракет Patriot Україні – у НАТО попередили про ризики

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

У НАТО побоюються повного припинення постачання США зброї Україні через напруженість між Зеленським і Трампом. Поставки Patriot уже затримують.

Трамп може повністю припинити постачання ракет Patriot Україні – у НАТО попередили про ризики

Представники НАТО попередили українських посадовців про ризик повного припинення постачання американського озброєння, зокрема ракет для систем Patriot, через погіршення відносин між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, у керівництві Альянсу побоюються, що відносини між Києвом і Вашингтоном можуть остаточно зіпсуватися. Представники НАТО закликають українську сторону знизити напруженість у спілкуванні з адміністрацією Трампа, щоб уникнути подальших обмежень військової допомоги.

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Особливе занепокоєння викликає програма PURL, за якою європейські країни закуповують американське озброєння для України. Наразі США постачають лише близько 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць, що вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена.

США затримують постачання ракет, за які вже заплатили європейські союзники

Зеленський раніше заявляв про нерегулярне надходження американських ракет, попри те, що європейські партнери вже оплатили відповідні поставки. Крім того, за його словами, Пентагон кілька разів не попередив Україну про російські ракетні атаки.

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Ситуацію ускладнюють обмежені запаси американських перехоплювачів. За оцінкою експерта Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Кенсіана, США мають приблизно 800 ракет Patriot. Водночас Пентагон прагне зберегти резерви для операцій на Близькому Сході та потенційного конфлікту з Китаєм.

Як раніше повідомляла The Washington Post, Вашингтон також затримує погодження передачі Україні ракет Patriot від європейських держав. Міністр оборони США Піт Гегсет, за словами джерел видання, не схвалив і не відхилив відповідні запити, залишивши їх без остаточного рішення.

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Степан Гафтко

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