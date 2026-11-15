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кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT

Київ • УНН

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рф запропонувала США обмежити НАТО та повернути Європу до сфер впливу часів холодної війни. кремль також висунув вимоги щодо України.

кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT

росія запропонувала Сполученим Штатам повернутися до моделі відносин часів холодної війни, фактично розділивши Європу на сфери впливу між москвою та Вашингтоном. Серед вимог кремля – обмеження присутності НАТО у Східній Європі та відновлення російського впливу на сусідні держави. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на The New York Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, російська делегація висунула відповідні пропозиції під час багатосторонніх переговорів в Абу-Дабі. Згодом аналогічні ідеї обговорювали на зустрічі володимира путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у москві.

Російська сторона запропонувала відновити систему домовленостей, подібну до тієї, що існувала між СРСР і США у 1946–1991 роках. Зокрема, йшлося про поділ Європи на зони впливу та можливість створення нового аналога Організації Варшавського договору під керівництвом москви.

За словами американських дипломатів, Віткофф і Кушнер намагалися пояснити російським представникам, що сучасний світ суттєво відрізняється від часів холодної війни.

Однак радник путіна Юрій Ушаков назвав запропоновану модель "основою неподільної архітектури безпеки".

росія вимагає обмежити НАТО та військові можливості України

За даними журналістів, кремль наполягає на відмові України від вступу до НАТО, передачі росії всієї території Донецької та Луганської областей і скороченні оборонного потенціалу української держави.

Водночас москва висуває вимоги й до інших європейських країн, зокрема Фінляндії та Молдови.

путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля 14.11.26, 07:59 • 21258 переглядiв

Одна з ключових умов – повернення військової інфраструктури НАТО до стану 1997 року. Це передбачало б виведення сил та об'єктів Альянсу з територій 16 із 32 держав-членів, включно з країнами колишнього Варшавського договору.

Крім того, росія вимагає припинити військову активність НАТО в пострадянських державах Центральної Азії та Південного Кавказу.

Як зазначає The Moscow Times, такі пропозиції фактично означають спробу переглянути систему європейської безпеки та повернути росії вплив на країни, які після розпаду СРСР обрали самостійний зовнішньополітичний курс.

Водночас раніше путін неодноразово заперечував прагнення росії до нової холодної війни, стверджуючи, що москва не зацікавлена у відновленні глобального протистояння із Заходом.

Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - Лубінець14.11.26, 15:48 • 21863 перегляди

Степан Гафтко

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