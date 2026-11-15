Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT

Россия предложила Соединённым Штатам вернуться к модели отношений времён холодной войны, фактически разделив Европу на сферы влияния между Москвой и Вашингтоном. Среди требований Кремля — ограничение присутствия НАТО в Восточной Европе и восстановление российского влияния на соседние государства. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на The New York Times, пишет УНН.

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По информации издания, российская делегация выдвинула соответствующие предложения во время многосторонних переговоров в Абу-Даби. Позже аналогичные идеи обсуждались на встрече Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Российская сторона предложила восстановить систему договорённостей, подобную той, что существовала между СССР и США в 1946–1991 годах. В частности, речь шла о разделении Европы на зоны влияния и возможности создания нового аналога Организации Варшавского договора под руководством Москвы.

По словам американских дипломатов, Уиткофф и Кушнер пытались объяснить российским представителям, что современный мир существенно отличается от времён холодной войны.

Однако советник Путина Юрий Ушаков назвал предложенную модель "основой неделимой архитектуры безопасности".

Россия требует ограничить НАТО и военные возможности Украины

По данным журналистов, Кремль настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, передаче России всей территории Донецкой и Луганской областей и сокращении оборонного потенциала украинского государства.

В то же время Москва выдвигает требования и к другим европейским странам, в частности к Финляндии и Молдове.

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Одно из ключевых условий — возвращение военной инфраструктуры НАТО к состоянию 1997 года. Это означало бы вывод сил и объектов Альянса с территорий 16 из 32 государств-членов, включая страны бывшего Варшавского договора.

Кроме того, Россия требует прекратить военную активность НАТО в постсоветских государствах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как отмечает The Moscow Times, такие предложения фактически означают попытку пересмотреть систему европейской безопасности и вернуть России влияние на страны, которые после распада СССР выбрали самостоятельный внешнеполитический курс.

В то же время ранее Путин неоднократно отрицал стремление России к новой холодной войне, утверждая, что Москва не заинтересована в восстановлении глобального противостояния с Западом.

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