$45.3850.34
ukenru
23:17 • 1688 просмотра
США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа
22:38 • 4990 просмотра
Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT
21:42 • 8750 просмотра
Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион
21:03 • 10827 просмотра
Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов
20:02 • 12787 просмотра
путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph
14 ноября, 17:03 • 21158 просмотра
путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters
14 ноября, 14:59 • 33275 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить
14 ноября, 13:48 • 22372 просмотра
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - ЛубинецVideo
14 ноября, 13:01 • 20067 просмотра
Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ
14 ноября, 11:05 • 26088 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
3.6м/с
87%
758мм
Популярные новости
Азербайджан планирует расширить поставки энергоносителей в Европу - Euronews14 ноября, 14:06 • 4514 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 20507 просмотра
Афера с землёй возле Буковеля: государству возвращают почти 10 гектаров карпатского лесаPhoto14 ноября, 14:48 • 6214 просмотра
Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф14 ноября, 16:08 • 5998 просмотра
15 ноября в Украине будут действовать круглосуточные отключения - где и сколько времени не будет света14 ноября, 16:31 • 11417 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 33272 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 20634 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 35654 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 82054 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 81063 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Шон Даффи
Алексей Белошицкий
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Финляндия
Великобритания
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с АндреевойPhoto23:13 • 628 просмотра
У Земли появился второй спутник — астрономы рассказали, как долго он будет оставаться рядом с планетой23:05 • 834 просмотра
В Азии впервые провели собственное «Евровидение» — кто одержал победу22:04 • 1856 просмотра
Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетянеPhoto21:28 • 3020 просмотра
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 20843 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times
The New York Times
СВИФТ

Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT

Киев • УНН

 • 5012 просмотра

РФ предложила США ограничить НАТО и вернуть Европу к сферам влияния времён холодной войны. Кремль также выдвинул требования относительно Украины.

Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT

Россия предложила Соединённым Штатам вернуться к модели отношений времён холодной войны, фактически разделив Европу на сферы влияния между Москвой и Вашингтоном. Среди требований Кремля — ограничение присутствия НАТО в Восточной Европе и восстановление российского влияния на соседние государства. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на The New York Times, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, российская делегация выдвинула соответствующие предложения во время многосторонних переговоров в Абу-Даби. Позже аналогичные идеи обсуждались на встрече Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Российская сторона предложила восстановить систему договорённостей, подобную той, что существовала между СССР и США в 1946–1991 годах. В частности, речь шла о разделении Европы на зоны влияния и возможности создания нового аналога Организации Варшавского договора под руководством Москвы.

По словам американских дипломатов, Уиткофф и Кушнер пытались объяснить российским представителям, что современный мир существенно отличается от времён холодной войны.

Однако советник Путина Юрий Ушаков назвал предложенную модель "основой неделимой архитектуры безопасности".

Россия требует ограничить НАТО и военные возможности Украины

По данным журналистов, Кремль настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, передаче России всей территории Донецкой и Луганской областей и сокращении оборонного потенциала украинского государства.

В то же время Москва выдвигает требования и к другим европейским странам, в частности к Финляндии и Молдове.

Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля14.11.26, 07:59 • 21321 просмотр

Одно из ключевых условий — возвращение военной инфраструктуры НАТО к состоянию 1997 года. Это означало бы вывод сил и объектов Альянса с территорий 16 из 32 государств-членов, включая страны бывшего Варшавского договора.

Кроме того, Россия требует прекратить военную активность НАТО в постсоветских государствах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как отмечает The Moscow Times, такие предложения фактически означают попытку пересмотреть систему европейской безопасности и вернуть России влияние на страны, которые после распада СССР выбрали самостоятельный внешнеполитический курс.

В то же время ранее Путин неоднократно отрицал стремление России к новой холодной войне, утверждая, что Москва не заинтересована в восстановлении глобального противостояния с Западом.

Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - Лубинец14.11.26, 15:48 • 22373 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
The New York Times
НАТО
Абу-Даби
Финляндия
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Молдова