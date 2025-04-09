ГБР провело обыски дома у Дмитрия Белоцерковца в связи с проверкой происхождения криптовалюты на сумму 30 млн долл. Ранее партия "Удар" заявила о давлении на оппозиционные силы.
Киеврада не смогла уволить Бондаренко, который является свидетелем в деле о коррупции, но он сам подал в отставку. Заявление поддержал 81 депутат Киеврады.
В Дарницком районе Киева найдено тело мужчины, погибшего в результате ночной атаки. По предварительным данным, еще три человека получили ранения.
Количество раненых в результате ночной ракетной атаки на Киев 6 апреля возросло до трех. В трех районах столицы произошли пожары, повреждено 8 автомобилей.
Ночью враг атаковал Киев, есть попадания. В Дарницком районе столицы медики госпитализировали двух раненых. Пожары зафиксированы в трех районах.
В результате вражеской атаки в Киеве произошли пожары в Дарницком и Оболонском районах. Обломки упали на территории нежилой застройки, информация о разрушениях уточняется.
В Киеве ночью 6 апреля прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил о ракетной атаке и вызове медиков в Дарницкий район, призвав жителей находиться в укрытиях.
Ночью 5 апреля россия запустила дроны по Киеву. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА, а в Деснянском возник пожар, который ликвидировали. Информация о пострадавших отсутствует.
На сессии Киеврады депутаты блокировали трибуну, требуя отставки Бондаренко, который является свидетелем по делу о коррупции. Кличко сообщил о тайном голосовании 8 апреля.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении ряда должностных лиц по делу о земельных схемах. Среди уволенных – заместители председателя КГГА и директора коммунальных предприятий.
В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".
Мэр Киева Виталий Кличко указал в декларации 1,2 млн грн зарплаты и 1,5 млн грн роялти. Также он задекларировал квартиры, дом, землю, часы, рояль и транспортные средства.
Вечером 28 марта Киев подвергся атаке дронов. Силы ПВО активно работают, городские власти призывают жителей находиться в укрытиях.
Глава КГВА Тимур Ткаченко отменил конкурс на управляющих многоквартирными домами из-за нарушения закона о регуляторной политике. Документ подписали без обсуждения с гражданами.
Киевские власти подписали проект задания на внесение изменений в Генплан города, учитывая вызовы войны, демографические изменения и восстановление инфраструктуры. Обновленный план станет основой интегрированного подхода к городскому планированию.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
В результате ночной атаки дронов на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. Десять человек получили ранения, повреждены дома и авто.
В ночь на 23 марта российские беспилотники атаковали Киев, вызвав разрушения и пожары. Семь человек пострадали, один был госпитализирован, сообщил Виталий Кличко.
В ночь на 23 марта российские дроны атаковали Киев, попав в многоэтажки в Днепровском и Подольском районах. Обломки вызвали пожары в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах.
Ночью 23 марта российский дрон попал в многоэтажку в Днепровском районе Киева, вызвав пожар. Обломки упали в Голосеевском районе.
Вечером 22 марта в Киеве во время тревоги слышали взрывы, работала ПВО. В Подольском районе зафиксировано падение БпЛА, без разрушений и пострадавших, призывают оставаться в укрытиях.
В ночь на 17 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде регионов работала ПВО. Дроны двигались в сторону Одессы.
Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.
Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Также частично сняты ограничения на движение во время тревоги на двух мостах.
В воздушном пространстве Киева и Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы ПВО активно работают на левом берегу столицы, жителей призывают оставаться в укрытиях.
На стеклянных элементах пешеходного моста в центре Киева появились новые трещины. Мост, открытый в 2019 году, уже неоднократно подвергался повреждениям, включая последствия российского ракетного удара в 2022 году.
В Киеве около часа ночи были слышны взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. Кличко сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.
В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.
В Киеве слышны взрывы и работает противовоздушная оборона. Городской голова Виталий Кличко сообщил об угрозе атаки БпЛА с двух направлений и призвал находиться в укрытиях.