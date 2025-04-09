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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27789 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело "пленок Комарницкого": Киеврада провалила голосование об увольнении секретаря Бондаренко, однако он сам подал в отставку

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Атака рф на Киев: в Дарницком районе обнаружили тело мужчины

В Дарницком районе Киева найдено тело мужчины, погибшего в результате ночной атаки. По предварительным данным, еще три человека получили ранения.

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Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

Количество раненых в результате ночной ракетной атаки на Киев 6 апреля возросло до трех. В трех районах столицы произошли пожары, повреждено 8 автомобилей.

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В Киеве в результате ночной атаки ранены по меньшей мере два человека, в трех районах пожары

Ночью враг атаковал Киев, есть попадания. В Дарницком районе столицы медики госпитализировали двух раненых. Пожары зафиксированы в трех районах.

Война • 6 апреля, 03:10 • 10763 просмотра

Атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары

В результате вражеской атаки в Киеве произошли пожары в Дарницком и Оболонском районах. Обломки упали на территории нежилой застройки, информация о разрушениях уточняется.

Война • 6 апреля, 02:38 • 10517 просмотра

Ракетная атака на Киев: ночью прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве ночью 6 апреля прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил о ракетной атаке и вызове медиков в Дарницкий район, призвав жителей находиться в укрытиях.

Война • 6 апреля, 02:21 • 9664 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

Ночью 5 апреля россия запустила дроны по Киеву. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА, а в Деснянском возник пожар, который ликвидировали. Информация о пострадавших отсутствует.

Война • 5 апреля, 00:24 • 26575 просмотра

В Киевраде блокировали трибуну с требованием отставки секретаря по делу Комарницкого

На сессии Киеврады депутаты блокировали трибуну, требуя отставки Бондаренко, который является свидетелем по делу о коррупции. Кличко сообщил о тайном голосовании 8 апреля.

политика • 3 апреля, 13:23 • 11290 просмотра

Дело "пленок Комарницкого": стало известно об очередных увольнениях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении ряда должностных лиц по делу о земельных схемах. Среди уволенных – заместители председателя КГГА и директора коммунальных предприятий.

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В центре Киева, на перекрестке с улицей Прорезной, появится наземный переход

В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".

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Виталий Кличко задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты и белый рояль

Мэр Киева Виталий Кличко указал в декларации 1,2 млн грн зарплаты и 1,5 млн грн роялти. Также он задекларировал квартиры, дом, землю, часы, рояль и транспортные средства.

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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Вечером 28 марта Киев подвергся атаке дронов. Силы ПВО активно работают, городские власти призывают жителей находиться в укрытиях.

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КГВА отменила проведение конкурса на управляющих многоквартирными домами - Ткаченко

Глава КГВА Тимур Ткаченко отменил конкурс на управляющих многоквартирными домами из-за нарушения закона о регуляторной политике. Документ подписали без обсуждения с гражданами.

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В Киеве внесут изменения в Генплан с учетом вызовов войны - мэр

Киевские власти подписали проект задания на внесение изменений в Генплан города, учитывая вызовы войны, демографические изменения и восстановление инфраструктуры. Обновленный план станет основой интегрированного подхода к городскому планированию.

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Уровень доверия украинцев к должностным лицам и политикам остается низким - Центр Разумкова

Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).

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В Киеве увеличилось количество пострадавших от атаки российских дронов

В результате ночной атаки дронов на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. Десять человек получили ранения, повреждены дома и авто.

Общество • 23 марта, 08:31 • 306235 просмотра

7 пострадавших в Киеве: городские власти сообщили о последствиях вражеской атаки

В ночь на 23 марта российские беспилотники атаковали Киев, вызвав разрушения и пожары. Семь человек пострадали, один был госпитализирован, сообщил Виталий Кличко.

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В Киеве дроны попали в многоэтажки: пожары в разных районах

В ночь на 23 марта российские дроны атаковали Киев, попав в многоэтажки в Днепровском и Подольском районах. Обломки вызвали пожары в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах.

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В Киеве в результате попадания российских дронов горит дом, в Голосеевском районе падение обломков

Ночью 23 марта российский дрон попал в многоэтажку в Днепровском районе Киева, вызвав пожар. Обломки упали в Голосеевском районе.

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В Киеве прогремели взрывы: ПВО работает, в Подольском районе упал БпЛА

Вечером 22 марта в Киеве во время тревоги слышали взрывы, работала ПВО. В Подольском районе зафиксировано падение БпЛА, без разрушений и пострадавших, призывают оставаться в укрытиях.

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Ночью 17 марта россия атаковала Украину дронами: в Киеве работала ПВО

В ночь на 17 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде регионов работала ПВО. Дроны двигались в сторону Одессы.

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Дело "пленок Комарницкого": Кличко заявил об увольнении нескольких фигурантов и анонсировал новые отставки

Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.

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В Киеве частично откроют движение по Южному мосту - мэр

Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Также частично сняты ограничения на движение во время тревоги на двух мостах.

Киев • 12 марта, 09:30 • 22998 просмотра

В Киеве и области работают силы ПВО

В воздушном пространстве Киева и Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы ПВО активно работают на левом берегу столицы, жителей призывают оставаться в укрытиях.

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Стеклянный мост в Киеве снова поврежден: что известно

На стеклянных элементах пешеходного моста в центре Киева появились новые трещины. Мост, открытый в 2019 году, уже неоднократно подвергался повреждениям, включая последствия российского ракетного удара в 2022 году.

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Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку российских "Шахедов"

В Киеве около часа ночи были слышны взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. Кличко сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.

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«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

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В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве слышны взрывы и работает противовоздушная оборона. Городской голова Виталий Кличко сообщил об угрозе атаки БпЛА с двух направлений и призвал находиться в укрытиях.

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