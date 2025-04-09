Виталий Кличко

Стеклянный мост в Киеве снова поврежден: что известно

На стеклянных элементах пешеходного моста в центре Киева появились новые трещины. Мост, открытый в 2019 году, уже неоднократно подвергался повреждениям, включая последствия российского ракетного удара в 2022 году.