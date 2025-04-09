"Целуют меня в задницу": Трамп заявил, что страны готовы на все ради соглашений из-за пошлин США

Дональд Трамп ввел сверхвысокие пошлины на импорт для ряда стран. По его словам, мировые лидеры готовы на все, чтобы заключить торговые соглашения с США.