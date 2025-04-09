Дональд Трамп заявил об увеличении пошлин на товары из Китая до 125%. Также он объявил 90-дневную паузу на введение новых пошлин США и снижение взаимных тарифов на 10%.
Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
Хилари Суонк заявила, что в начале ее карьеры Голливуд был патриархальным, что усложняло роли. Актриса добавила, что ее не устраивало, когда ей указывали, как именно вести себя женщине.
Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.
Дональд Трамп призвал иностранные компании перенести бизнес в США, обещая нулевые тарифы, быстрое подключение к электросетям, разрешения и отсутствие экологических задержек. Также Трамп напомнил о пошлинах для других стран.
ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
США усилит военное присутствие в западной части Тихого океана с помощью боевых дронов Replicator. Программа остается ключевым направлением Пентагона.
Из-за эскалации конфликта и голода в Южном Судане 7,7 млн человек нуждаются в помощи. ООН сообщает, что ситуация достигла критического уровня, особенно в регионе Великого Верхнего Нила.
Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Китай увеличит дополнительные пошлины на американский импорт с 34% до 84% с 10 апреля. Это ответ на новые ограничения США, которые предусматривают пошлины в 104% на китайский импорт.
Политолог Евгений Филиндаш отмечает, что США имеют большой дефицит торгового баланса и федерального бюджета. Трамп пытается сократить дефицит за счет других стран путем новой индустриализации.
США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.
В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.
Цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года из-за опасений по поводу спроса на фоне торговой войны США и Китая. Ожидается избыток нефти на рынке из-за увеличения добычи ОПЕК+.
Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
Дональд Трамп ввел сверхвысокие пошлины на импорт для ряда стран. По его словам, мировые лидеры готовы на все, чтобы заключить торговые соглашения с США.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить расходы в Штатах на 1 триллион долларов. Он будет настаивать на масштабных сокращениях расходов.
Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт фармацевтических товаров в США. Это должно стимулировать фармкомпании перенести производство в страну.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Администрация Трампа возобновила аккредитацию AP после решения суда. Причиной конфликта стал отказ агентства использовать новое название Мексиканского залива, навязанное президентом.
Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.
Дональд Трамп подписал закон, ослабляющий ограничения в добывающей отрасли и поддерживающий угольную промышленность. Экологи выражают обеспокоенность по поводу увеличения выбросов вредных газов.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.