Вэнс отложил решение об участии в президентских выборах в США в 2028 году — Axios

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не примет окончательного решения о том, баллотироваться ли на пост президента США в 2028 году, до Нового года — и может подождать до конца весны, чтобы публично объявить о своих намерениях. Со ссылкой на два источника, осведомлённых о его планах, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Вэнс остаётся главным фаворитом на пост преемника президента Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии, однако поражения партии на промежуточных выборах осложнили его политическое будущее и могут изменить ситуацию в 2028 году, указывает издание.

Люди, знакомые с мыслями Вэнса, говорят, что он действительно ещё не определился с баллотированием и что его график принятия решений был установлен до промежуточных выборов в середине срока. ​​Однако советники предупреждают, что сроки могут измениться.

Источники сообщили, что Вэнс всё ещё обсуждает потенциальное участие в выборах со своей семьёй, включая жену Ушу, после рождения их четвёртого ребёнка.

Союзники Вэнса говорят, что поражения на промежуточных выборах не изменили его позиции как лидера Республиканской партии в начале 2028 года, ссылаясь на его сеть доноров, политическую инфраструктуру и узнаваемость имени.

Вэнс стал соучредителем тайной сети Rockbridge Network, которая может стать основой его президентской операции по сбору средств. Группа встретилась в Хьюстоне после промежуточных выборов.

В качестве председателя финансового комитета Республиканской партии Вэнс наладил отношения с основными донорами. Он также поддерживает связи с донорами из технологической сферы Питером Тилем, Дэвидом Саксом и Илоном Маском — самым богатым человеком в мире и крупнейшим "финансистом" Республиканской партии, указывает издание.

Вэнс проводил кампанию по всей стране на промежуточных выборах, выстраивая отношения с активистами и чиновниками Республиканской партии, которые могут оказаться ценными в 2028 году, отмечает издание.

Ближайшие политические советники Вэнса считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и что, вероятно, он так и поступит, по словам человека, близкого к вице-президенту.

Но поражения Республиканской партии на промежуточных выборах дали республиканцам, которые хотят уйти из администрации Трампа, возможность выступать за другое направление в 2028 году, отмечает издание.

Вэнсу, как замечает издание, вероятно, придётся отвечать за результаты администрации Трампа в 2028 году, что потенциально усложнит его президентские амбиции.

Вэнс в частном порядке выступал против войны с Ираном, и некоторые республиканцы интерпретировали его критику конфликта после промежуточных избирательных кампаний как попытку дистанцироваться от решения Трампа напасть на Иран.

Республиканцы, близкие к Вэнсу, рассматривают дальнейшее присутствие Трампа как ещё одну причину для отсрочки объявления о его планах на 2028 год.

Вэнс опасается, что слишком раннее начало кампании может отвлечь внимание от Трампа и вызвать риск оттолкнуть его, пишет издание.

Трамп сказал, что "многим людям не понравились комментарии [Вэнса]" относительно войны с Ираном, но добавил, что он не был среди них, и настаивал, что их отношения не пострадали".

Хотя Вэнс обдумывает президентскую кампанию, несколько других республиканцев также делают это, в частности сенатор от Техаса Тед Круз, который был одним из наиболее активных республиканцев, готовящихся к потенциальному участию в выборах 2028 года.

Государственного секретаря США Марко Рубио некоторые республиканцы рассматривают как потенциально более грозного соперника Вэнса.

Рубио заручился поддержкой влиятельных деятелей Республиканской партии, включая мегадонора Кена Гриффина. Но Рубио неоднократно заявлял, что поддержит Вэнса, если вице-президент будет баллотироваться, а рабочая нагрузка Рубио как государственного секретаря и советника по национальной безопасности оставила его без готовой политической поддержки Вэнса, отмечает издание.

Среди других потенциальных претендентов от республиканцев — бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах в США в 2028 году — CNN