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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2024 года

Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.

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Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

Илон Маск заявил, что не уважает тех, кто поддерживает войну, назвав ее "действительно плохой вещью". Он призвал остановить бойню "в Украине и россии".

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Маск сократит штат Министерства нацбезопасности США, под угрозой Секретная служба - CNN

По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.

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Протесты против Трампа в Европе: на акции вышли сотни людей

В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.

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"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

Тысячи американцев вышли на улицы Бостона, Вашингтона и других городов, чтобы выразить свой протест против радикальных изменений в политике США, которые внедряет Дональд Трамп. Организаторы ожидают около 1200 демонстраций по всей стране.

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В США планируют 1200 акций протеста против Трампа и Маска - Reuters

5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.

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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

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Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.

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Крупнейшие богачи потеряли 208 млрд долларов за день из-за пошлин Трампа

Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.

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ЕС готовит крупные штрафы против X Илона Маска - NYT

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"Он говорит логичные вещи": отец Илона Маска рассказал, что восхищается путиным

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Составят конкуренцию Starlink? Стала известна дата запуска первых спутников Kuiper от Amazon

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