Количество космического мусора на орбите Земли стремительно растет, что может привести к разрушению спутников и невозможности использования определенных орбит. Требуется активная очистка космического пространства.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
Департамент Илона Маска использует ИИ для выявления служащих, которые критикуют Трампа. Команда DOGE мониторит федеральные учреждения и использует чат-бот Grok.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Уоррен Баффетт увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&P 500.
Цены на подержанные Tesla в США упали на 7% в годовом исчислении в марте, в Великобритании падение составило 15%. Снижение происходит на фоне подозрений о вреде бренду из-за действий Трампа.
Апелляционный суд отложил действие судебного запрета, который ограничивал доступ Илона Маска к личным данным американцев в различных ведомствах. Устные доводы будут заслушаны 5 мая.
Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.
Илон Маск обратился к Дональду Трампу из-за пошлин, осложняющих импорт отдельных компонентов. Он также критиковал советника Белого дома Наварро и выступает за свободную торговлю с Европой.
Пользователи X, которые пародируют других, должны указывать это в описании и использовать слова "fake" или "parody" в имени. Изображения реальных людей использовать запрещено.
Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Правительство Великобритании планирует закрыть сотни государственных учреждений для реформирования госаппарата и сокращения расходов. Реформы не коснутся тех кванго, которые надзирают за работой правительства.
7 апреля акции Tesla упали на 10%, до $214,80, ниже прогноза Говарда Лютника. В общем, акции упали на 50% от декабрьского максимума из-за политических споров Илона Маска.
Украина сильно зависит от Starlink, но ЕС ищет альтернативы, в частности Eutelsat. Однако, ни одна существующая система не может полностью заменить Starlink из-за ее уникальных возможностей.
Илон Маск заявил, что не уважает тех, кто поддерживает войну, назвав ее "действительно плохой вещью". Он призвал остановить бойню "в Украине и россии".
По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.
В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
Тысячи американцев вышли на улицы Бостона, Вашингтона и других городов, чтобы выразить свой протест против радикальных изменений в политике США, которые внедряет Дональд Трамп. Организаторы ожидают около 1200 демонстраций по всей стране.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
Евросоюз готовит крупный штраф для социальной сети X за нарушение закона о борьбе с дезинформацией. Штраф может превысить 1 миллиард долларов.
Эррол Маск заявил о своем восхищении владимиром путиным, считая его спокойным и логичным. Илон Маск назвал войну в Украине "самой большой коррупционной машиной".
Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.
Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности государственного управления. Причиной является разочарование в его непредсказуемости.
Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.
Компания X обратилась в суд с просьбой защитить пользователей от запросов правоохранительных органов относительно личных данных. Маск подчеркнул, что платформы не должны помогать правительствам.