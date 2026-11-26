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Мексика стремится провести встречу с авиационными властями США, чтобы обсудить разрешение для компании SpaceX на использование воздушного пространства Мексики, а также, возможно, перенос места проведения запусков. Об этом в четверг заявила президент Клаудия Шейнбаум на фоне роста напряженности в отношениях между Мехико и компанией Илона Маска, стоимость которой оценивается в триллион долларов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Деятельность SpaceX вблизи границы США и Мексики становится все более острым политическим вопросом в Мексике. Власти страны обвиняют SpaceX в загрязнении окружающей среды и нанесении другого ущерба природе: обломки ракет компании, запущенных с территории Техаса, иногда падают на мексиканскую землю. Кроме того, Мексика выразила обеспокоенность нарушениями при использовании своего воздушного пространства.

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"Через посольство мы добиваемся проведения встречи между космическими ведомствами США и Мексики. Цель — урегулировать вопрос использования мексиканского воздушного пространства (в частности, определить допустимую частоту таких полетов), а также, при необходимости, обсудить перенос места запуска", — отметила она во время утренней пресс-конференции.

"Также существует проблема с обломками", — добавила она.

В посольстве США посоветовали агентству Reuters обратиться в Государственный департамент США, который пока не предоставил комментариев относительно возможной встречи. Компания SpaceX также не ответила оперативно на просьбу прокомментировать заявление Шейнбаум.

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Ранее в SpaceX уже отвергали обвинения в загрязнении окружающей среды.

В начале этого месяца мексиканские власти сообщили, что на побережье приграничного штата Тамаулипас были обнаружены обломки, принадлежащие компании.

В своем заявлении SpaceX сообщила, что направила специалистов для идентификации найденных предметов и организации работ по очистке территории. Компания также отметила: "Независимые испытания материалов, использованных в корабле Starship и ускорителе Super Heavy (в частности, анализы на токсичность), подтверждают, что они не представляют никаких химических, биологических или токсикологических рисков".