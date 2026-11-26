Генерал Сергей Дука / фото из зала суда

Против генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины «Карфаген-2», могут осуществить провокации для того, чтобы в будущем сторона обвинения могла взыскать залог в бюджет. Об этом во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда заявил адвокат Вячеслав Мироненко, передает корреспондент УНН.

«Он уже вышел под залог. Извините, бросить своих коллег-сослуживцев? 1,5 тысячи человек внесли за него залог (…) и офицер, генерал-майор СБУ, он не будет предпринимать мер для того, чтобы скрываться, и с людей по сути будет взыскан этот залог (в случае скрывания — ред.). Так что, извините меня, с нашей позицией — мы сделаем их вместе», — подчеркнул адвокат.

Мироненко подчеркнул, что Дука не собирается скрываться от следствия и суда.

«За человека по сути поручились — 65 миллионов (гривен — ред.) 1,5 тысячи человек. Это предать 1,5 тысячи людей, если человек нарушит свои обязанности и будет скрываться. Но я сразу же говорю в присутствии всех, в том числе суда, что мы не исключаем провокаций, чтобы забрать этот залог», — сказал адвокат.

Он добавил, что сторона обвинения для этого и пытается увеличить залог Дуке до 100 млн грн, чтобы потом «рапортовать», что они взыскали этот залог в бюджет.

Защитник отметил, что после того, как Дуке было вручено уведомление о подозрении, с ним не проводилось ни одного следственного действия.

«После этого (вручения уведомления о подозрении — ред.) — ни одной повестки, ни одного вызова. Какое скрывание, если следствие ведется таким образом, что наш клиент сейчас решает исключительно вопрос меры пресечения? Ни одного следственно-процессуального действия с ним не проведено. Юридически и фактически такого нет. От кого скрываться?», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, во время выступления в суде адвокат отметил, что Дука неуклонно соблюдает обязанности, определенные судом первой инстанции. В частности, он сдал свои паспорта, носит электронный браслет и не выезжает за пределы Киева и Киевской области.

После выступления Мироненко в заседании был объявлен перерыв до 12:00 8 декабря.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции «Карфаген» провели обыски у должностных лиц СБУ, в частности у Дуки. Генерала задержали и сообщили ему о подозрении. 7 ноября ВАКС взял его под стражу с правом внесения 65 млн грн залога. 13 ноября залог внесли, и Дука вышел из СИЗО.