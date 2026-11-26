Учёные выяснили, что ели дети в Древней Греции и каким был их рацион
Киев • УНН
Исследование останков показало: в Гимере детей кормили грудью почти до 4 лет. Твёрдую пищу вводили примерно с трёх месяцев.
Исследование человеческих останков возрастом около 2500 лет показало, что в древнегреческой колонии Гимера на Сицилии младенцам начинали давать твёрдую пищу уже в 3 месяца, а грудное вскармливание продолжалось почти до 4 лет. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.
Детали
Учёные из Университета Джорджии проанализировали содержание изотопов углерода и азота в костях 27 взрослых женщин и 58 детей. Это позволило установить приблизительную продолжительность грудного вскармливания и особенности перехода на пищу растительного происхождения.
Подобные традиции кормления детей исследователи ранее обнаружили в Аполлонии Понтийской — древнегреческой колонии на побережье Чёрного моря.
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Интересно, что, несмотря на этническое разнообразие населения Гимеры, состоявшего из греков, сицилийцев и финикийцев, все исследованные дети, вероятно, воспитывались в соответствии с греческими традициями питания.
Помогало ли длительное грудное вскармливание детям выживать
По словам исследовательницы Лори Райтсемы, грудное вскармливание повышало шансы младенцев на выживание, особенно в условиях ограниченного доступа к чистой питьевой воде.
Однако учёные отметили, что исследованные останки принадлежали детям, умершим в раннем возрасте. Поэтому выявленные особенности питания не обязательно свидетельствуют об эффективности такой практики.
Дальнейшее исследование останков жителей Гимеры, доживших до взрослого возраста, может помочь установить, отличалось ли их питание в детстве.
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