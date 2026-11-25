Фото: Представительство Президента Украины в АР Крым

Во временно оккупированном Севастополе российская оккупационная администрация готовится к сносу 48 зданий и сооружений на территории бывшей воинской части в Карантинной бухте. На их месте планируют построить масштабный гостиничный комплекс, апартаменты и коммерческие объекты. Застройка охватит более 22 гектаров территории, где расположены археологические памятники, связанные с античным Херсонесом Таврическим. Реализация проекта угрожает безвозвратной утратой части историко-культурного наследия Крыма. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Детали

Опубликованная в октябре 2026 года документация предусматривает демонтаж 48 зданий и сооружений бывшего военного городка в Карантинной бухте. В частности, речь идет о сносе казарм, клуба, музея, библиотеки, столовой, спортивного комплекса, гаражей и других хозяйственных сооружений.

На освобожденной территории оккупанты планируют построить:

многофункциональный гостиничный комплекс;

апартаменты;

торговые объекты;

школу для одаренных детей;

общежитие;

набережную с прогулочной зоной и пляжем.

Проект предусматривает демонтаж фундаментов и подземных инженерных коммуникаций, что создает дополнительную угрозу сохранению археологического культурного слоя.

Землю передали структуре подсанкционного российского банка

12 сентября 2026 года правительство рф издало распоряжение №2505-р, согласно которому земельный участок площадью более 22 гектаров предусмотрено предоставить компании "Гостиничный комплекс Севастополь" в безвозмездное пользование на 49 лет без проведения торгов.

Учредитель компании — ООО "ПСБ Бизнес", связанное с российским государственным Промсвязьбанком (ПСБ). С 2018 года банк специализируется, в частности, на финансовом обслуживании предприятий российского военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину против банка ввели санкции США, Европейский Союз и Великобритания.

О планах строительства гостиничного комплекса при участии Промсвязьбанка представители оккупационной администрации Севастополя сообщали еще в июне 2025 года.

Оккупанты хотят увеличить допустимую высоту застройки до 33 метров

Для реализации коммерческого проекта российские власти также инициировали пересмотр градостроительных ограничений на территориях, связанных с Херсонесом Таврическим. В 2016 году максимально допустимая высота застройки на соответствующей территории составляла 12 метров. В декабре 2025 года российские нормативные ограничения изменили, разрешив возводить здания высотой до 26 метров. Осенью 2026 года появилось предложение о очередном увеличении допустимой высоты гостиничной застройки — до 33 метров.

Реализация этой инициативы может существенно изменить исторический ландшафт территории, расположенной в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под угрозой оказались захоронения возрастом более двух тысяч лет

На территории запланированного строительства расположены многочисленные археологические памятники античного и средневекового периодов. В частности, речь идет о некрополе Карантинной бухты, который датируется IV веком до нашей эры — X веком нашей эры, и так называемом "Могильнике №18", датированном IV–II веками до нашей эры. Кроме того, на этой территории могут сохраняться неисследованные остатки древних фортификационных сооружений Херсонеса.

По информации "Голоса Крыма", в материалах российской историко-культурной экспертизы признается невозможность полного сохранения археологического культурного слоя во время запланированного демонтажа зданий. В связи с этим оккупанты предусмотрели проведение археологического наблюдения во время земляных работ на площади 13 726 квадратных метров. Стоимость соответствующих работ оценивается более чем в 91 млн российских рублей.

В то же время масштабное строительство и вмешательство в грунт создают риск повреждения или безвозвратного уничтожения археологических объектов, часть которых до сих пор остается недостаточно исследованной.

Под угрозой также историческая застройка Севастополя

Помимо античных памятников, реализация проекта может привести к утрате исторических зданий Севастополя.

В частности, в ноябре 2026 года стало известно о попытках местных художников привлечь внимание к угрозе сноса так называемого Белого домика — дореволюционного офицерского флигеля в Карантинной бухте. Существование строения подтверждают исторические фотографии начала XX века. В то же время здание не имеет официального охранного статуса, что ставит под угрозу его сохранение.

ЮНЕСКО признала Херсонес Таврический объектом, находящимся под угрозой

23 июля 2026 года во время 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» внесли в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Причиной такого решения стали последствия российской оккупации Крыма, масштабные строительные и археологические работы, изменения исторического ландшафта, а также отсутствие доступа украинских специалистов к памятнику. ЮНЕСКО призвала воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшему необратимому повреждению объекта, его буферной зоны и прилегающего исторического ландшафта.

Несмотря на решение ЮНЕСКО, российская оккупационная администрация продолжает использовать территории, связанные с культурным наследием Крыма, для реализации масштабных коммерческих проектов.

Дополнение

Херсонес Таврический — древний город, основанный греческими колонистами в V веке до нашей эры на территории современного Севастополя. На протяжении почти двух тысячелетий он оставался одним из важных политических, экономических, торговых и культурных центров Северного Причерноморья.

В 2013 году Херсонес Таврический и его хора — прилегающие сельскохозяйственные территории античного города — были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь объекта составляет более 259 гектаров, а его буферной зоны — более 3 тысяч гектаров.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне проводят массовые археологические раскопки исторических артефактов, которые нигде не фиксируются. Также они грабят музеи и уничтожают исторические памятники, пользуясь своей безнаказанностью.