Норвегия внедрит украинскую боевую систему DELTA в своей армии
Киев • УНН
Украина предоставит Норвегии доступ к компонентам DELTA для внедрения и развития. Передача боевых и оперативных данных не предусмотрена.
Министры обороны Украины и Норвегии Евгений Хмара и Торе Сандвик подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению украинской боевой системы DELTA в норвежской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Украина предоставит норвежским партнёрам доступ к компонентам DELTA для её внедрения и развития.
В то же время наши договорённости не предусматривают передачу боевых или других оперативных данных из Украины. Норвегия получит безопасный и проверенный войной цифровой инструмент, который будет адаптирован под её оборонные потребности
Указывается, что Норвегия сможет использовать и адаптировать систему, а также участвовать в её дальнейшем развитии. Стороны также будут обмениваться опытом по внедрению, применению и обучению работе с боевой экосистемой.
Напомним
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