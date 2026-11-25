Министры обороны Украины и Норвегии Евгений Хмара и Торе Сандвик подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению украинской боевой системы DELTA в норвежской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Украина предоставит норвежским партнёрам доступ к компонентам DELTA для её внедрения и развития.

В то же время наши договорённости не предусматривают передачу боевых или других оперативных данных из Украины. Норвегия получит безопасный и проверенный войной цифровой инструмент, который будет адаптирован под её оборонные потребности - уточнил Хмара.

Указывается, что Норвегия сможет использовать и адаптировать систему, а также участвовать в её дальнейшем развитии. Стороны также будут обмениваться опытом по внедрению, применению и обучению работе с боевой экосистемой.

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