Какое наследство осталось после смерти актрисы Хайден Панеттьери — СМИ раскрыли подробности
Киев • УНН
Хайден Панеттьери умерла, не оставив завещания, оставив наследство в размере $6,23 млн. Владимир Кличко просит назначить распорядительницей финансового консультантку.
После смерти актрисы Хайден Панеттьери осталось наследство стоимостью не менее 6 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы, передает УНН.
Детали
Украинский спортсмен Владимир Кличко — отец дочери Хайден, Каи, — подал в суд ходатайство о назначении Мелиссы Москал Бенчивенги распорядительницей наследства. Мелисса работает налоговым и финансовым консультантом.
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В документах указано, что Хейден умерла, не оставив завещания. Она владела личным имуществом на сумму около 5,2 миллиона долларов, а также недвижимостью стоимостью чуть более 1 миллиона долларов. Общая стоимость наследства составляет 6 232 119 долларов.
Напомним
Хейден умерла в августе в Южной Каролине в результате случайной передозировки.