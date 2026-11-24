Хайден Панеттьери. Фото: Reuters

После смерти актрисы Хайден Панеттьери осталось наследство стоимостью не менее 6 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы, передает УНН.

Детали

Украинский спортсмен Владимир Кличко — отец дочери Хайден, Каи, — подал в суд ходатайство о назначении Мелиссы Москал Бенчивенги распорядительницей наследства. Мелисса работает налоговым и финансовым консультантом.

Апартаменты, где умерла актриса Хайден Панеттьери, снова сдают в аренду

В документах указано, что Хейден умерла, не оставив завещания. Она владела личным имуществом на сумму около 5,2 миллиона долларов, а также недвижимостью стоимостью чуть более 1 миллиона долларов. Общая стоимость наследства составляет 6 232 119 долларов.

Напомним

Хейден умерла в августе в Южной Каролине в результате случайной передозировки.